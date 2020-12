Opravdu vytočený Babiš po výstupech opozice: Byl na obraně takovej jeden famozní náměstek za KDU...

Premiér Andrej Babiš vystoupil v Poslanecké sněmovně. Šlo o rozpočet a armádu. Opozice to od něj řádně schytala. „Kalousek i korupce ODS“ padlo! I Babiš ale utržil rány. O jeho ministrovi se prý vyprávějí legendy, prý spal na ministerstvu. Vláda dle opozice pouze panáčkuje před komunisty. Vše se prý vyřeší v parlamentních volbách. Pak si vzal slovo Hamáček. Bez armády to prý naše zdravotnictví nezvládne.

„Já jsem ráno trávil v Ústřední vojenské nemocnici, protože samozřejmě řešíme to nejdůležitější, co naší zemi čeká, a to je abychom očkovali naše lidi a ukončili jsme tohle trauma, takže se omlouvám, že jsem dorazil pozdě. Já se nestačím divit, co se tady děje. Já skutečně nerozumím těm vystoupením, to je fakt jako neuvěřitelné.“ Začal svůj projev premiér.

„Já jsem si vás dovolil ještě tento týden požádat, jestli byste nezvážili podporu toho rozpočtu, jestli byste neodešli ze sálu a nechali ho projít, a to jste se strašně urazili, ale označovat tuhle vládu jako bandu obchodníků, to je fakt jako neuvěřitelné,“ spustil Babiš rozhořčeně na opozici.

Opozici pak dále vyčetl, že její zástupci měli v minulosti své ministry na právě tak hojně diskutovaném resortu obrany. „Za KDU tam byl jeden takovej famózní náměstek, ten byl slavnej a mohl bych tady dlouho mluvit o tom, co tam pan náměstek udělal, různé veřejné zakázky,“ narážel Babiš zřejmě na Miroslava Kalouska, který tehdy v barvách KDU-ČSL skutečně na obraně působil.

„I ODS měla také své ministry. Jeden z těch ministrů pronajal tehdy ten sklad ve Vrběticích, potom to tam dvakrát bouchlo. Stálo nás to miliardu. A já se ptám, co jste tam vlastně udělali v tom resortu? Různé vyšetřovačky, korupce, podivné zakázky,“ tepal Babiš dále opozici s tím, že on je na rozdíl od opozice rozpočtově odpovědnější. „Armáda se nikdy neměla tak dobře jako za vlády hnutí ANO,“ prohlásil.

„Jsme menšinová vláda a ta zkrátka bez podpory někoho jiného nemůže prosadit ten rozpočet. Kdyby ten rozpočet nebyl schválen, tak se dostaneme do rozpočtového provizoria a to by byla katastrofa. Nebudeme moct přidat učitelům, investovat,“ pálil dál Babiš. „Nechali jste nás v tom a zneužíváte situace,“ vyčítal dále politik.

Jeho slova, ale nezůstala bez odezvy a do boje proti premiérovi vytáhla poslankyně ODS Jana Černochová a předseda poslaneckého klubu Lidovců Bartošek. „Co dělal na obraně váš ministr Stropnický, o tom tady kolují legendy, zřejmě tam ponejvíce spal,“ soptila Černochová a poukazovala tím hlavně na to, že Babišův ministr nebyl schopen utratit větší část rozpočtu resortu obrany a nakonec dostal výhodnou trafiku na ambasádě v Izraeli.

„Ministr Metnar a jeho náměstkyně Cupáková byli první, kteří se v letošním roce pokusili vyčerpat rozpočet ministerstva obrany alespoň na nějakých 94 až 96 procent, já si jich za to velmi vážím, ale neklaďte tady naprosto neuvěřitelně drzé otázky, co ODS dělala na resortu ministerstva obrany. ODS tam pracovala.“ Zdůraznila Černochová.

Následně si vzal slovo Lidovec Jan Bartošek. „Těch deset miliard na obranu není to, s čím stojí a padá tento rozpočet. Je to o tom symbolu, že jste v tom ustoupil komunistické straně a to, co je podstatné, že rozhodující slovo v této koalici má komunistická strana. Takže nám tady v otázce nouzového stavu i rozpočtu vládnou komunisti a vy jste jim to umožnil. To je vaše zodpovědnost.“ Burácel Bartošek. „Z mého pohledu je toto vláda, která ustupuje komunistům, je to špatná vláda a vyřeší se to příští rok v parlamentních volbách. A konečně nám to umožní, aby tady byla vláda prozápadní a loajální ke svým spojencům v NATO a nikoliv jako tato vláda, která naše závazky zrazuje. Děkuji,“ zakončil své vystoupení lidovec.

Slovo si dále vzal ministr vnitra Hamáček. Opozici a zejména ODS vyčetl mimo jiné to, že nepodpoří nouzový stav, který v zemi platí do 22. prosince. „Když už tady tak chválíme tu armádu, já si strašně vážím toho, co dělá armáda v krizovém stavu, takže po 22. prosinci, pokud se tady ve Sněmovně nenajde nikdo jiný, jde armáda do kasáren a bude se dívat na to, jak se ti zdravotníci s tím perou, jak sestřičky padají na ústa. Tak armáda půjde do kasáren, protože vy jste řekli, že nikdy nepodpoříte nouzový stav,“ ječel hystericky Hamáček.

