Černochová (ODS): Opět jsme v České republice papežštější než papež

Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já mám procedurální návrh, abychom před ukončením obecné rozpravy přerušili tento bod do přítomnosti pana ministra obrany. A já vám řeknu proč. My jsme minulý týden měli výbor pro obranu, kde jsme se více než dvě hodiny seznamovali se situací ve státních podnicích, které jsou napojeny tedy na státní rozpočet, a jsou to státní podniky, u kterých je buďto zřizovatelem anebo zakladatelem Ministerstvo obrany. Všichni ředitelé těchto státních podniků bez rozdílu si stěžovali právě na to, že zákon o svobodném přístupu k informacím je diskvalifikuje na trhu, protože kromě toho, že jsou tedy zřizovatelé, zakladatelé ze strany státu, tak ale soutěží podle běžných obchodních podmínek podle standardních konkurenčních podmínek na tom normálním trhu, ale jejich smlouvy se zveřejňují na rozdíl od jiných i podobných typů podniků v zahraničí. Takže si myslím, že opět jsme zase v České republice papežštější než papež. Tím neříkám, že bychom neměli umožňovat občanům dostávat se svobodně k informacím. Ale rozhodně by se občané svobodně neměli dostávat k informacím, které mohou být významné pro bezpečnostní či obranné otázky a zájmy našeho státu.

Takže skutečně nemám v plánu tady žádné obstrukce. Jenom vás žádám o podporu mého návrhu. Až vystoupí všichni v obecné rozpravě před uzavřením obecné rozpravy, aby se ten bod přerušil, aby se ty věty, návrhy, které tady zazněly, prosím, předaly panu ministrovi obrany, aby pan ministr obrany věděl, co se teď bude navrhovat, a aby se k tomu mohl vyjádřit. A tu situaci, která už teď z hlediska stávajících státních podniků není pro ně výhodná, tak abychom nějakým unáhleným krokem ještě nezhoršili. Děkuji.

Mgr. Jana Černochová ODS



