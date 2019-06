Černochová (ODS): Podporujeme nejen potraviny, ale i lékárny

Krásné dopoledne. Já tedy nerada, ale když tady vidím to komunální okénko, tak mi dovolte, abych přispěla i já troškou do mlýna z Prahy 2. Omlouvám se ctěným kolegům, ale mně nepřijde nenormální, že se podporují prodejny potravin, aby byly ve staré městské části. Děláme to taky na dvojce, děláme to nejenom s potravinami, ale děláme to třeba s lékárnou.

Řada z vás má svoji ubytovnu v Rumunské ulici na Praze 2, za rohem od našeho úřadu; a ta lékárna na rohu Francouzské a Belgické ulice je přesně tou lékárnou, kterou také finančně podporuje městská část, aby byla nonstop, aby pacienti z celé Prahy si mohli v jakoukoliv noční či denní dobu dojít pro prášky. Předpokládám, že stejným způsobem je to s těmi prodejnami potravin na Praze 1. Stejně tak podporujeme různé neziskové organizace formou obecních zájmů, nebo služební byty pro důležité profese pro tu obec - to přece není nic mimořádného, to přece je naprosto v pořádku, že v tomto ohledu se to tak zvané, tolikrát zneužívané, sociální inženýrství tady řeší. Takže možná vás to překvapí, ale v tomto ohledu se já musím zastat kolegy Dolínka.

Mgr. Jana Černochová ODS



