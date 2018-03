Černochová (ODS): Pokud nebudeme naše spojenectví brát vážně, NATO nepřežije

Dnes je tomu 19 let od chvíle, kdy jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Tento krok byl a je z hlediska naší bezpečnosti a obranyschopnosti klíčový. Občas máme tendenci význam NATO podceňovat, brát naše členství jako samozřejmost či se pokoušet budovat evropskou armádu jako něco nového a lepšího. Přitom to jednak není dosažitelné, ani potřebné, a navíc by to ohrozilo právě NATO.

Pokud nebudeme naše spojenectví brát vážně, pokud nebudeme platnými spojenci, pokud bude narušována důvěra mezi členskými státy, aliance nepřežije. To by pro nás bylo tragické. Zvláště v době, kdy čelíme vážným hrozbám z Východu i z Jihu. O to smutnější pro mně je, že neplníme své závazky, především finanční. Mrzí mě, že tato vláda odmítla uzákonění výdajů ve výši 2 % HDP na obranu, jak navrhovala ODS, a je špatně, že zaostává modernizace našich ozbrojených sil. Data ukazují, že čerpání rozpočtu Ministerstva obrany ČR bylo loni nejhorší za poslední čtyři roky.

Máme mnoho co zlepšovat. K 19. výročí našeho vstupu do NATO mohu snad popřát jen tolik, abychom zlepšili plnění našich závazků v oblasti obrany. Je to v našem zájmu!

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Generál Petr Pavel obdržel nejvyšší americké armádní ocenění pro cizince Kubalčík (KONS): Devatenáct let v NATO Český generál NATO vidí možnosti pro zlepšení vztahů s Ruskem V Česku vznikne satelitní centrum pro armádní rozvědku a NATO

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV