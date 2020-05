Černochová (ODS): Ředitelé nevědí, jestli se budou přípravné třídy otevírat

reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem chtěla požádat o zařazení stejného bodu jako minule, který se týkal toho olova, protože nás tady bohužel pan ministr mylně informoval, že se to nebude projednávat. Ono se to projednávalo. Nebudu to zařazovat, jenom apeluji na pana ministra, aby si pohlídal, jak ho informují jeho kolegové v resortu.

Obracím se na vás se žádostí o zařazení nového bodu, asi jako třetího, Informace ministra Plagy o znovuotevření základních škol. Část z toho, co jsem chtěla říkat, už tady zmiňoval pan poslanec Klaus. Já bych jenom doplnila, že jsme dostali jako starostové metodiku, jak máme zajistit provoz prvních stupňů a devátých ročníků základních škol. Dostali jsme manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku, ale bohužel jsme na některé naše otázky nedostali jasnou odpověď. Rozumím tomu, že i ministři tady dnes nejsou ve stoprocentním počtu, že i oni se po nějaké dohodě střídají. Proto bych alespoň poprosila paní ministryni Maláčovou, jestli by mohla v rámci vlády pohlídat, pokud mi ten bod nezařadíte, jak se budou řešit přípravné třídy. Protože v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je to školský zákon, provozují některé základní školy zřizované obcemi takzvané přípravné třídy. A manuály vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sice zahrnují soubory hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy od škol mateřských až po domovy mládeže a střediska volného času, nicméně ani jeden z těchto manuálů nezmiňuje ty přípravné třídy. Takže ředitelé nevědí, jestli tedy se budou přípravné třídy otevírat. Hraje to docela důležitou roli v tom stanovení právě těch počtů dětí v těch skupinách po těch patnácti. Prosím tedy paní ministryni, jestli by bylo možné v tomto ohledu požádat pana ministra Plagu, aby vydal k tomuto jasnou metodiku a aby tedy tu metodiku vydal co nejdřív, protože to otevření těch škol všichni na těch radnicích chystáme, připravujeme se na to a ředitelé po této informaci velmi, velmi touží.

Takže navrhuji formálně tento bod tedy jako dneska třetí bod. Když mi ho nezařadíte, prosím tímto paní ministryni Maláčovou, jestli by mohla dohlédnout na to, že se přípravné třídy vyřeší. Já jsem v tomto duchu i pana ministra Plagu informovala, interpelovala, posílala jsem mu to i na mail, ale zatím jsem nedostala od něj informaci. Paní ministryni tu interpelaci přepošlu, aby ji měla. Děkuji.

Mgr. Jana Černochová ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nadávali na Šlachtu, ale přišla řeč na Kuberu. Z ODS zaznělo, co šokuje Černochová (ODS): Postup úředníků Evropské komise je zcela nepřijatelný Černochová (ODS): Vláda chystá další změnu a la chytrá horákyně Černochová (ODS): Nedělejme z armády obětního beránka na oltář sanace ekonomických dopadů pandemie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.