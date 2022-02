Černý (SPD): Nátlak a omezování lidských práv a svobod je spíš kontraproduktivní než přínosný

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané České republiky.

Já tady v tuto chvíli vlastně bojuji, a moji kolegové z SPD také i za vaše voliče, za občany, kteří volili vládní koalici, ale kteří toho v mnoha případech už litují, když vidí, jak naši zemi ženete o pár desítek let nazpátek. Vždyť chcete zavádět novou diktaturu a omezování lidských práv a svobod, to je to, proti čemu jsme v roce 1989 bojovali! Vy to chcete zavádět znovu, když zavádíte stejné praktiky. To je ta změna, kterou jste slibovali? Před volbami byly plné ulice vašich hesel o změně, všude byla změna. My ale nechceme tu změnu, která nás hodí několik desítek let nazpátek. To opravdu nechceme. A ty tisíce a tisíce zoufalých občanů, kteří nám píšou, to také nechtějí.

Dovolím si teď citovat úryvky z těch e-mailů, které chodí, které mě zaujaly:

Dobrý den, tímto chci rezolutně vyslovit svůj nesouhlas s protiústavním pandemickým zákonem, který bude předložen ke schválení. Proti jakémukoli zásahu do našich základních lidských práv budu bojovat. Za mě, za moje děti, za svobodný život a naši svobodnou zem, kterou již dva roky naše vlády ženou do dluhů a soustavně ničí. Všichni ti, co sedí na výšinách, nemají představu o tom, co tahle covidová hra má za destruktivní následky na životech lidí. Už toho všeho bylo dost, proto vás tímto žádám, abyste zastavili veškerá opatření a umožnili nám opět normální život.

Pandemický zákon je poslední krok k hromadným protestům a stávkám a jelikož sama pracuji s lidmi, moc dobře vím, že opravdu valná většina z nich už toho má dost. S pozdravem Denisa Č., pracující slušný občan, máma dvou krásných dcer a člověk, který má rád zemi, ve které žije. Nedovolte, prosím její destrukci. Děkuji.

Dalším je prosba další občanky. Dobrý den. Prosím vás jako občanka této republiky a matka dvou dětí na prahu dospělosti, nepřipusťte k schválení navrhované novely pandemického zákona. Už dva roky nežijeme. Jako občané druhé kategorie nemáme právo na nic jiného než chodit do práce, do školy, nakoupit a domů. Už nechci takto žít, potažmo ještě v horších podmínkách. Nechci poslouchat své děti, jak chtějí onemocnět tou správnou nemocí, aby mohly se svými vrstevníky chodit, kam oni nemohou. Už nechci podepisovat poznámky, že ve škole nedodržují epidemiologická opatření, chci s nimi jít plavat, do divadla, do kina, do restaurace, jsme absolutně zdraví lidé a toužíme onemocnět? A blíží se ještě další hrozba, větší omezení, přísnější tresty a maximální omezení lidských práv a svobod. Prosím, využijte všechny možnosti a zablokujte přijetí té hrůzy. S pozdravem Dana K., Sylva a Jindřich.

Další. Jsem matka dvou dětí, zdravotní sestra, humanistka, celoživotní bojovnice proti utlačování lidských práv jakýkoliv menšin, bojovnice proti potlačování bezpráví a troufnu si říci, že dobrý člověk a dobrý občan České republiky, země, kterou miluji nade vše. Prosím vás všechny, abyste vzali zbytky zdravého rozumu a hlasovali proti přijetí daného zákona. Tento zákon je faktickým nastolením totality, popřením ústavy a Listiny základních lidských práv a svobod. Něco takového by nemělo nikdy začít v demokratickém státě. Co je agendou vlády, že chce zákon protlačit ve zrychleném řízení v době, kdy se nemocnice vyprazdňují od covidových pacientů, kdy řádí mutace omikron, který je pro drtivou většinu populace jen lehkým respiračním onemocněním v době, kdy již moc dobře víme, že vakcína proti aktuálním mutacím nechrání, nechrání proti přenosu, nechrání proti nakažením, možná a po velmi krátkou dobu chrání proti těžkému průběhu. Ptejte se, prosím i vy vládních představitelů, ptejte se, proč je tato rychlá nutnost toto prosadit. Proč na neomezenou dobu? Proč v době, kdy některé země ruší veškerá opatření, protože jejich vlády pochopily, že jiný lék na pandemie než se s ní naučit žít a začít se soustředit na primární péči není. Děkuji. S úctou Irena V.

Dále. Vážený pane poslanče, dovoluji si vás touto cestou oslovit a veřejně také projevit své obavy v souvislosti s projednáváním novely pandemického zákona. Třicet let pracuji ve zdravotnictví v imunologicko-alergologické laboratoři na pozici odborný pracovník, nelékař. Dvacet let se věnuji problematice imunologického monitorování pacientů po chirurgických výkonech a orgánových transplantací. Den co den interpretuji nálezy laboratorních vyšetření a spolu s kolegy z jiných oborů skládáme ojedinělou a vysoce subjektivní mozaiku umožňující navrhnout co nejvhodnější terapeutický postup pro každého jednoho pacienta. Na základě svých zkušeností mohu potvrdit, že je jen těžko uplatnit jeden jediný léčebný postup vhodný všechny. Co pacient, to individualita. Co jediný ryzí a nenapodobitelný originál. Co jednomu pomůže, druhému může uškodit. Například někomu lze stejný lék nahrazovat na lopatách, na jiného je moc i na špičku nože. Má práce mě naučila opravdovosti, odpovědnosti, nutnosti samostatně se rozhodovat.

Naučila mě pečlivě zvažovat přínosy a rizika všech rozhodnutí s vědomím, že vždy je v nich něco z obojí. S jakoukoliv volbou do našich životů přichází zisk, který je však nezbytně a nutně vyvážen nějakou ztrátou či ohrožením. Má práce mě naučila pokoře, úctě k životu i ke smrti a hlavně důvěře. Důvěře ve vlastní intuici a důvěře k intuici každého člověka. Naši pacienti jsou dospělí lidé, schopni samostatně se rozhodovat a vybírat z různých navržených alternativ. Vybírat z postupů řešení svých zdravotních obtíží. Jejich rozhodnutí je potřeba respektovat. Nikoho nechce chránit ani uzdravit, pokud se nemocný sám za sebe nerozhodne spolupracovat. Aktivně a dobrovolně se spolupodílet na svém zotavení. Nikoho nelze k léčbě nutit. Nikoho nelze násilím uzdravit, nikoho nelze před nemocí násilím ochránit.

Na základě dosud napsaného vidím jako velmi nešťastný způsob řešení problému SARS-CoV-2 pomocí zákazů, příkazů a jiných nátlakových opatření vedoucích k omezování běžných aktivit. Nezbytným výchozím bodem správně fungujícího imunitního systému je optimální fyzická zdatnost a psychická pohoda. K čemu výše zmíněné rozhodně nepřispívá? Snad by stálo za zvážení poskytnout široké veřejnosti soubor několika odborných doporučení k osobní ochraně. Nabídnout pravdivé a aktualizované informace týkající se šíření infekce, různých možností ochrany, včetně vakcinace. Většina dospělé populace dokáže být odpovědná za svoje zdraví a nepotřebuje státní dohled pomocí zákazů, nařízení a nátlakových opatření.

Dokáže posoudit rizika a přínosy jednotlivých doporučení a zvolit pro sebe to nejvhodnější, se kterým vnitřně nejlépe souzní. Po dvou letech je více než zřejmé, že nátlak a omezování lidských práv a svobod je spíš kontraproduktivní než přínosný a čím dál více vyvolává dojem totalitní praktiky. Zbytečně štěpíte společnost. Děkuji za pozornost.

