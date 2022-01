Černý (SPD): Tato vláda nerespektuje princip zastupitelské demokracie

reklama

Dobré ráno, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, vážení obyvatelé České republiky,

mnoho připomínek z úst mých kolegů z hnutí SPD již zde zaznělo. Tudíž je nebudu všechny opakovat. Vyberu ty nějaké z těch, které by měly být ještě zmíněny. Na začátek bych chtěl zdůraznit, že tato vláda nerespektuje to základní, na čem je naše země postavena. Na zastupitelské demokracii. Tedy vládě lidu prostřednictvím volených zástupců a respektování výsledků voleb. Po těchto sněmovních volbách jsme to slyšeli ihned v říjnovém vyjádření tehdy vznikající vládní pětikoalice, kdy jste se domluvili na vyšachování našeho hnutí SPD z legitimního nároku na pozici místopředsedy Sněmovny.

Dále si dovolím uvést příměr a v rámci toho připomenout, jak současným vládním stranám strašně moc ležela v žaludku kytara minulého předsedy Sněmovny pana poslance Vondráčka, což určitě nebylo úplně v pořádku, ale byla to marginální záležitost zveličená jako obrovský problém. Na druhou stranu zcela nehorázný slovní útok předsedkyně současné Sněmovny na maďarského premiéra Viktora Orbána, který je naším spojencem v rámci V4, a který je podle vašeho mínění zcela v pořádku. Do současné doby se nás ptá mnoho občanů, zda máte vůbec podle platných zákonů ustanovený správný počet klubů a podle toho zvolené vedení této Sněmovny, neboť již více odborníků na ústavní právo tuto skutečnost rozporovalo. Ale to nechme na rozhodnutí soudců, kteří se podle informací z tisku již tímto zabývají.

Dále si dovolím vám, vážená vládo, v rámci již diskutované záležitosti okolo pana Farského položit jeden praktický dotaz, na který se nás během této dlouhé debaty obrátil občan České republiky. Cituji: "Pan Farský se vyjádřil, že bude z Oregonu pracovat pro občany České republiky a to tedy bude vstávat o půlnoci? Nebo nebude vůbec chodit spát? Oregon je totiž 9 hodin pozadu. Tedy, jak bude například mít úřední hodiny pro své voliče, když je u nás poledne a tam jsou 3 hodiny ráno? To on tam bude pracovat v noci pro české občany a pak přes den se zabývat tím svým výzkumem? Nebo bude chtít po občanech, aby třeba s ním měli videokonference během naší noci, když on tam bude mít den? Ta jeho práce pro občany je prostě prakticky z toho regionu nemožná. Kdyby to bylo třeba jinde v Evropě ve stejné časové zóně, tak teoreticky by to asi nějak možné bylo. Ale v časové zóně o devět hodin jiné? To je prakticky nesmysl." Konec citace. Děkuji předem za odpověď pro tohoto občana.

Víte, hnutí SPD vzniklo jako vlastenecké, neboť takovéto jasně vyhraněné politické uskupení v našem Parlamentu velmi dlouho chybělo. Naším hlavním programem jsou národní zájmy, obrana České republiky, ochrana našich tradic, kultury, našich rodin, bezpečného domova všech našich obyvatel a také zároveň ochrana všech slušných lidí. Ano. A i těch pracovitých, kteří ještě chtějí - schválně uvádím slovo ještě, protože jich pomalu ubývá - svojí prací přispívat k chodu naší země, naší soběstačnosti v oborech, které byly pro Českou republiku vždy prioritní. A jednou z těch prioritních oblastí bylo vždy naše zemědělství se svojí rostlinnou, živočišnou, zpracovatelskou a potravinářskou výrobou. Naše pěstitelské suroviny, polotovary, výrobky od malých, středních a i těch větších, což jsou ale většinou také drobní majitelé sdružení do akciových společností nebo družstev, pěstitelé, zpracovatelé a výrobci patří pořád k nejkvalitnějším a jsou podloženy mnohdy dlouhou tradicí těch rodinných farem a firem, kde se po generace všichni snaží udržet tento standard vysoké úrovně při zachování příznivých cen pro naše spotřebitele.

Moji kolegové přede mnou se již vyjadřovali k tématům v jejich rezortech, ke kterým má naše hnutí SPD připomínky nebo s nimi zásadně nesouhlasíme. Já jako člen zemědělského výboru a předseda podvýboru, který se bude zabývat také potravinářstvím a živočišnou výrobou, přicházím s obranou vytvořeného strategického plánu na roky 2023 - 2027, který byl vytvořen minulou vládou po dlouhých jednáních všech, kterých se to týká a který se vaše vláda rozhodla nesmyslně překopat, aniž by zvážila důsledky těchto změn. A na základě těchto vašich nesystémových kroků včera navečer, vlastně již předevčírem, vám před budovou Úřadu vlády přišlo, zatím poprvé odhadem tak 4 až 5 tisíc těchto pracovníků v dotčených oborech, občanů České republiky, zemědělců, ať již ovocnářů, chovatelů, zpracovatelů, potravinářů a výrobců, říct sami za sebe - a zdůrazňuji, byli tam zcela apoliticky - že vaše populistické kroky a zásahy do těchto již vytvořených pravidel jsou zcela nesmyslné a poškodí dlouhodobě ty, kteří v dobré víře po celá léta s mnohým odříkáním budovali své farmy a firmičky.

Možná jste si toho ale ani nevšimli, protože jste svoje včerejší plánované zasedání prý přesunuli do náhradních prostor. Uvědomte si, prosím, že díky těmto zemědělcům byly v době covidových uzavírek zajištěny všechny potřebné potraviny a naši zemědělci všem ukázali, že umí uživit naše občany, ale musí mít všichni pro to adekvátně nastavené podmínky. Pokud však bude redistributivní platba vyšší než 10 %, výrazně to může ovlivnit a poškodit všechny české zemědělce.

Dáváte bohužel tímto návrhem pouze prostor spekulantům a lidem, kteří mohou zlikvidovat české zemědělství, zdraží to konečné výrobky a tím v důsledku toho zatíží našeho českého spotřebitele. Majitelé pozemků budou totiž žádat, a to se již v minulosti stalo, vyšší nájemné za půdu. To bude zároveň lákat investory a spekulanty s pozemky. Při koupi například 20 hektarů pozemku za zhruba 250 tisíc korun budou každý rok, a to v podstatě bez práce, dostávat dotace zhruba 34 tisíc. To vše sníží soběstačnost v základních českých potravinách, zároveň dojde k navýšení administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu díky nárůstu počtu žadatelů, což je spojeno i s navýšením počtu míst ve státní správě. To opravdu není cesta úspor.

Ve strategickém plánu máte zmíněno, že 30 hektarů jedné plodiny na jednom půdním bloku v erozně ohrožených oblastech chcete zmenšit na 10 hektarů. To nemá nikdo v Evropě. Na svazích ohrožených erozí se již nepěstují takové plodiny, resp. pěstují se za již zpřísněných podmínek. A co, prosím, znamená, že u komodit, u nichž je to možné, chcete zvýšit bezpečnost? Vždyť naše potraviny jsou jedny z nejbezpečnějších na světě. Česká republika byla v roce 2020 na pátém místě celosvětového žebříčku v bezpečnosti potravin.

Nemá asi smysl, abych to podrobněji rozebíral a opakoval to, co už tu zaznělo z úst některých poslanců, především pana poslance Turečka a paní poslankyně Balaštíkové. Zkráceně řečeno, tato vláda díky strategickému plánu, který přepracovala za zády zemědělců, kteří živí tuto zemi, díky nově nastaveným pravidlům pro udělování finančních podpor, rozděluje tyto zemědělce na velké, kteří asi podle nově nastaveného systému hospodaří špatně, protože mají dostat mnohem méně a malé, kteří asi hospodaří dobře. Ale to není pravda. Měl by zde být vytvořen nějaký kompromis a ne naslouchat pouze jedné z nevládních organizací, která zastupuje menšinu a která bohužel všechny občany České republiky v žádném případě není schopna uživit.

Děkuji za pozornost.

