Černý (Trikolora): Nepřekročitelná hranice

Pavel naznačil, koho "nepustí" do vlády, jde o EU a NATO! Generál se mýlí. Zatupuje celou společnost. I ty, co ho nevolili. Tedy i ty, co si přejí něco jiného, a proto dali hlas těm, kteří to pomohou prosazovat.

Generále, na vašem názoru v tomto případě nezáleží. Ten si nechte na doma pro pokec s vaší paní u televize. Tady rozhodují voliči. Pokud ne, nastolujete politický diktát, srovnatelný s minulým režimem. Vládu jednoho světonázoru.

Ano, tak se to jmenovalo. Na rozdíl od minula, kdy jsme sice ne politicky, ale hospodářsky byli uznávaným partnerem pro velkou část světa, jsme dnes pouhou nulou, vybrakovanou kolonií, dnes i pod úrovní mnoha těch, které jsme dříve zásobovali stroji a technologickými celky.

Je-li společnost krácena na svých politických právech, má právo se vzepřít! Moc bych se tomu nesmál.

Otto Černý

místopředseda Trikolory, signatář Charty 77 a bývalý politický vězeň

