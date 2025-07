„Co je dnes sleva, byla ještě v roce 2019 normální cena.“

Vy jste lídrem STAČILO! za Plzeňský kraj. Právě tam se premiérovi při jeho nedávné návštěvě z některých stran nedostalo zrovna vlídného přijetí. Co k tomu říci?

My za STAČILO! jsme tam byli a přišli jsme profesora Fialu přivítat. Měli jsme sebou petiční stánek s naší peticí za zrušení nákupu předražených stíhaček F-35. Já osobně jsem dokonce vyzval přítomného ministra koncesionářských poplatků Baxu k tomu, aby nám petici podepsal, ale on místo toho radši přede mnou utekl do bezpečí sálu, který si SPOLU hlavně zaplnilo svými podporovateli – mohli jsme tam také zahlédnout i nechvalně známého plzeňského mafiána Romana Jurečku.

Média hlavního proudu samozřejmě kompletně naši přítomnost na protestu při Fialově návštěvě vymlčela. S tím jsme tak nějak počítali. Co mě ovšem nemile překvapilo, tak byl fakt, že jsme se tam ukázali z opozičních stran jenom my. Mohla to být dobrá příležitost pro spolupráci různých opozičních sil. Mám informace o velkém překvapení plzeňské ODS, která se domnívala, že v údajně pravicové Plzni bude Fiala mile přivítán. To jen ukazuje, jak jsou zcela mimo kontakt s realitou. Asociálnost této vlády totiž tvrdě dopadla i na náš kraj – například podle údajů ČSÚ si přes 12 % plzeňských domácností nemůže obden finančně dovolit nákup masa. To je naprostá katastrofa, která by se uprostřed Evropy ve 21. století dít neměla!

Celkově, jak vnímáte současnou atmosféru v zemi, jen pár měsíců před volbami? A co bude podle vašeho názoru tím tématem, které rozhodne o výsledku voleb?

Atmosféra ve společnosti je velmi špatná a je to zcela vinou vládních stran. Jejich jedinou politikou je neustálé strašení občanů a šíření nenávisti vůči oponentům. Každý, kdo pak nepapouškuje vládní názory, je ihned označen za bezpečnostní hrozbu či rovnou za ruského nebo čínského agenta. Vláda totiž nemá žádné reálné úspěchy a takto se to snaží zakrýt. Ale myslím si, že většina občanů se tímto nenechá zmást. Každý den při nákupu v obchodě můžeme vidět selhávání této vlády v podobě otřesně vysokých cen a pokračujícího zdražování. Právě vysoké životní náklady, ať už v podobě cen potravin, cen energií a nedostupného bydlení, budou zásadním tématem těchto voleb.

Pohleďme na tzv. bitcoinovou kauzu. Co k ní říci? Jak hodnotíte v této věci postoj premiéra, i vedení STAN a prezidenta republiky?

Je to klasický případ prorůstání mafie do státu. Spolu s Pavlem Blažkem, známým jako Don Pablo, jsme mohli na ministerstvu spravedlnosti najít další podivné osoby. Stačí připomenout náměstka Daňhela, který sice oficiálně nikdy nepracoval mimo státní správu, ale je vlastníkem 37 různých nemovitostí včetně hotelu na Tenerife. A nikomu to až donedávna nebylo divné.

Co je na celé kauze nejhorší, je ta arogance. Blažek a spol. si doopravdy mysleli, že jim to projde. Alibistické chování prezidenta, který přiznal, že je voličem Spolu, hnutí Dozimetr a premiéra namočeného do kampeličky, mne nepřekvapilo. Jsem rád, že hnutí STAČILO! prosazuje důkladný audit, protože se domnívám, že kauza bitcoin je jen špičkou ledovce. Ostatně ODS měla vždy historicky blízko k mafii. Já jsem ty kauzy nezažil, znám je jen zprostředkovaně, ale vaši čtenáři jistě vzpomenou na smrtící kauzu lehkých topných olejů jdoucí do nejvyšších pater ODS.

Na facebookovém profilu jste se vyjádřil proti vynakládání 5 % HDP na obranu. Zmínil jste také, jak vidíte aktuálně hrozbu od Ruska. Můžete to prosím rozvést i pro naše čtenáře?

Určitě. Reálně žádná ruská vojenská hrozba pro Evropu neexistuje. Evropské státy NATO mají dohromady více vojáků i letadel. Ani tajné služby USA ve svých zprávách neuvádějí, že by existovala hrozba ruské invaze. Požadavek na to vydávat 5 % HDP, čili 20 % z našeho celkového státního rozpočtu, není opřen o žádné odborné materiály. Je to čistě politické číslo, s nímž přišel americký prezident Trump. Nikdo neodkáže vysvětlit, proč by to mělo být 5 % a proč najednou nestačí 2 %.

Původním argumentem proti neutralitě v našem případě bylo, že by byla pro nás příliš drahá. Vážně? Náš neutrální soused Rakousko dává méně než 2 % HDP na obranu, neutrální Irsko dokonce ještě méně. Z toho čísla 5 % má velkou radost jen zbrojní lobby v čele s nejbohatším Čechem Strnadem, který zbohatl primárně na probíhající válce na Ukrajině. Lidem jako Strnad je jedno, že takové výdaje naši republiku zbankrotují; pro ně je důležité jen to, že budou mít garantované své obří zisky.

Na stejné síti jste upozornil na svůj úvodník v médiu Naše pravda, o bytové krizi, tedy i o jejích kořenech. Kde tedy vidíte příčiny bytové krize?

První příčinou jsou spekulanti. Mým oblíbeným příkladem je jistý Maxim Ponomarenko. Tento spekulant, původem z Ukrajiny, vlastní u nás údajně přes 25 tisíc nemovitostí. Část z nich získal velmi pochybným způsobem. Dnes ale, doprovázen ozbrojenou ochrankou, se chlubí, že už od roku 2016 se na něj nikdo neodvážil podat trestní oznámení. Pro tyto lidi je bydlení nikoliv základním lidským právem, ale jen příležitostí pro kšefty, vlastně k němu přistupují jako k investičnímu zlatu. Tím, že cíleně drží velké množství prázdných nemovitostí totiž uměle šroubují jejich ceny nahoru. Ceny bytů opět meziročně poskočily, tentokrát o celých 10 %. A vzít si hypotéku, to si dnes může dovolit jen pětina nejbohatších domácností.

Druhou příčinou jsou developeři, kteří stavějí jen ten druh bydlení na takových místech, kde vědí, že mají garantovaný vysoký zisk. Výstavba napříč naší republikou je tak značně nerovnoměrná a převážně se stavějí byty luxusní.

Třetí příčinou jsou obchodníci s chudobou. 20 let byly snahy o to, přijmout zákon o sociálním bydlení, torpédovány od ODS a později i od TOP 09. Nedávno prošel zákon o dostupném bydlení, který je ovšem jen paskvilem, jenž přetíží už tak zahlcené úřady práce a pravděpodobně ještě prohloubí obchod s chudobou. Chudí lidé u nás velmi snadno můžou skončit ve strašných podmínkách na ubytovnách, kde jsou reálně zajatci těchto obchodníků s lidským neštěstím.

A má STAČILO! nějaký plán, jak tuto krizi, třeba alespoň částečně, vyřešit?

V květnu jsme měli tiskovku, kde jsem představil sedm konkrétních kroků, jak bytovou krizi řešit. Tím nejdůležitějším je zřízení státního stavebního holdingu. Tomu nepůjde o zisk, ale o to, postavit co nejvíce kvalitního a dostupného bydlení. Už jen svojí existencí bude nutit developerské firmy, aby začaly dělat to samé. Ostatně, když se podíváme historicky, tak nejvíce bytů se u nás postavilo před rokem 1989, kdy stavěl stát.

Velké množství levného bydlení pak zajistí, že ubytovna pro lidi v sociálně tíživé situaci najednou nebude jedinou možností. Do toho chceme podporovat, aby více stavěla i družstva a obce.

Velká diskuse se vede i kolem emisních povolenek pro domácnosti. Pokud zůstanou ve stávající schválené podobě, jak to podle vašeho názoru české domácnosti zvládnou? Připomeňme, co konkrétně tyto povolenky budou znamenat.

České domácnosti budou mít kvůli emisním povolenkám obrovské problémy. Hrozí, že v horizontu několika let může kvůli systému ETS 2 dojít ke zdražení jednoho litru pohonných hmot až o 10 a více korun – to jsou roční výdaje navíc v desetitisících korun pro ty domácnosti.

Připomeňme si, že už teď máme 1 milion lidí žijící v příjmové chudobě a přes 20 % všech obyvatel ČR nemá peníze na pokrytí nenadálého výdaje do výše 14 tisíc korun. Finanční zátěž v podobě rostoucích cen pohonných hmot a tepla tak bude pro tyto lidi doslova likvidační. Hnutí STAN a další nás chlácholí tím, že vznikne evropský sociální fond. Ano, fond ze kterého se akorát budou rozdávat nejrůznější žebračenky. Zcela uměle se zhorší sociální situace miliónů lidí a pak se budou na to složitě administrovat nějaké dávky. Po tom, co Jurečka zničil náš sociální systém, nelze ani předstírat, že by to mohlo být nějaké řešení.

A pro ty, kteří tak rádi argumentují klimatem, chci zdůraznit, že zavedení emisních povolenek pro domácnosti vůbec nic pro ochranu životního prostředí neudělá. Když se bavíme o emisích, tak jedno procento nejbohatších osob a nadnárodních korporací celosvětově zodpovídá za 50 % všech emisí. Obyčejné domácnosti vypouštějí zcela zanedbatelné množství emisí.

Z prodeje emisních povolenek se ovšem stal vysoce výhodný byznys pro některé spekulanty, a těm je úplně jedno, jaké sociální dopady ty povolenky pro domácnosti budou mít. Naše vláda je i v tomto zcela neschopná a ani se tím problémem reálně zabývat nechce, protože ze slepé podpory EU udělali vládní politici svoji hlavní misi.

Když už jsme u toho, co musí české domácnosti zvládnout, podívejme se i na ceny potravin v obchodech, vy už jste to trochu zmínil. Co vás tak napadá, když zamíříte do některého ze supermarketů v ČR? Co říci na to, že ceny v obchodech v ČR jsou často srovnatelné s těmi například v Německu nebo v Rakousku, kde jsou ale mnohem vyšší platy? Jak si něco takového vysvětlit, více než třicet let od revoluce?

Vzhledem k tomu, že jsem student, tak stejně jako řada dalších lidí nakupuji převážně ve slevách. Mám docela dobrou paměť, takže vím, že to, co je dnes slevou, byla ještě v roce 2019 normální cena. Zkrátka, každý den, když jdeme do obchodu. tak jsme všichni oběťmi banditismu nadnárodních řetězců.

Problémy jsou přitom už dlouhé roky dobře známé – vysoké marže prodejců, vznik oligopolů, záměrné prodávání méně kvalitních potravin, které by na západ od nás nenašly zákazníka. A já vás trochu poupravím, nejenže jsou naše ceny srovnatelné s cenami bohatších Němců a Rakušanů, ale v mnoha případech jsou u některých produktů dokonce naše ceny ještě vyšší. Přes 60 % lidí si přálo, aby vláda jako dočasné opatření zastropovala ceny základních potravin, ale nestalo se tak. Když se podíváme do Maďarska, tak tam zavedli strop na marže pro obchodníky, a to vedlo k tomu, že některé produkty zlevnily až o 50 %! Vláda ČR se mohla inspirovat; neudělala to. Další důkaz o jejím protilidovém charakteru.

Hlavním viníkem dnešního stavu je, podle mého názoru, antimonopolní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vlivem nekompetence – a nedivil bych se, kdyby i korupce – nechává v klidu existovat oligopoly, a případné problémy, jako např. jsou u obchodních řetězců různé falešné slevy, trestá komicky nízkými pokutami.

Vtip je v tom, že tu od revoluce nepřišla vláda, pro kterou by na prvním místě byl poctivě pracující člověk, a ne nějaký zbohatlík, jenž vede nějakou korporaci. Podle toho také u nás vypadají ceny, mzdy a spousta dalšího.

A je právě misí hnutí STAČILO! tento neblahý stav věcí konečně zvrátit.