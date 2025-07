Jandejsek k bitcoinům: Stanjura i Fiala věděli. Nemají ve vládě co dělat

Česká republika má za sebou účast na summitu NATO v Haagu. Klíčovým výstupem summitu je dohoda o záměru zvýšit vojenské výdaje členských států na 5 % HDP do roku 2035. Pro představu, 5 % hrubého domácího produktu by příští rok činilo zhruba 440 miliard korun.

K debatě o záměru vydávat 5 % HDP na armádu se Zdeněk Jandejsek staví kriticky, s důrazem na finanční i společenské důsledky. „Zbrojení, to je vlastně vyhazování prostředků, které se vytvoří. Musí se nejdřív z těch lidí dostat, musí se zvýšit daně, aby se ty prostředky získaly,“ poznamenal s vážností.

Zásadní problém vidí i v rétorice vlády, která podle něj používá strašení jako nástroj k utlumení odporu veřejnosti. „Naše vláda pořád straší, aby lidi dostala do situace, že budou mlčet,“ poznamenal Jandejsek.

Zbrojení by podle něj mělo mít výhradně obranný charakter a zůstat v rozumných rozpočtových mezích. „Myslím si, že zbrojení by nemělo být pro válečné účely. Můžeme si pořídit věci, jimiž budeme chránit zemi. To znamená, budeme chránit hranice, pořádek ve státě. Na to nepotřebujeme víc než 1 % HDP,“ pronesl.

Zbrojení slouží jen úzké skupině

Zdůrazňuje, že plánované miliardové výdaje na obranu jsou výhodné jen pro ty, kdo výzbroj přímo vyrábějí a se zbraněmi obchodují. „Tyto peníze na zbrojení jsou vyhozené peníze, ale hlavně jsou to peníze jenom pro ty, kdo fungují ve zbrojařském průmyslu. Tito lidé z toho budou mít užitek, ale všichni ostatní lidi z toho užitek mít nebudou,“ upozornil.

Za současné situace se podle něj tlak na běžné občany dál zvyšuje – a zbrojní výdaje by jejich situaci jen zhoršily. „Bude docházet k tomu, že lidi s nižšími příjmy a lidi se středními příjmy budou mít obrovské problémy. Vidíme to už teď i v obchodech, jak lidi kupují. Je to podstatně méně, než to bylo třeba před rokem. Ten tlak na naše občany je obrovský,“ připomenul.

Zatímco vláda investuje do zbraní, podle Jandejska by se měly peníze přesunout tam, kde je jich opravdu třeba. „Já bych se hlásil tedy k tomu, že bych se snažil dělat bilaterální rozhovory se státy, kde jsou nějaké problémy. A tím bychom ty peníze mohli zajistit pro zdravotnictví, pro lidi, kteří mají problémy, handicapy. Máme školství v katastrofálním stavu. Máme řadu výdajů, máme kam dávat peníze. To zbrojení je až na posledním místě,“ dodal s důrazem.

Bitcoinová kauza ukazuje na selhání státu

Zdeněk Jandejsek se krátce pozastavil u bitcoinové kauzy, které otřásla v minulých týdnech politickou scénou. Hovořil o ní s odborníky na bitcoiny a sdílel jejich názor. „Byl jsem na setkání, kde byly pozvaní tři největší experti v České republice na bitcoiny. Ti z toho byli docela překvapeni, že se do toho ti dotyční vůbec pustili. Trasování prostředků těch bitcoinů je velice přesné,“ uvedl, že šlo o jasně identifikovatelné zdroje – a to z prostředí organizovaného zločinu. „Ptali jsme se jich na Jiřikovského. Říkali, že v podstatě ty peníze ukradl těm kartelům, mafii. Tvrdili, že to nebylo ani 9 miliard, ani 12 miliard. Že to bylo dohromady v přepočtu asi 80 až 90 miliard korun, v bitcoinech, které byly v té peněžence,“ řekl Jandejsek.

Z informací, které získal, vyvozuje, že o původu peněz museli vědět i nejvyšší představitelé státu. „Z toho, co jsem slyšel, usuzuju, že to věděl i ministr financí, i předseda vlády. Tito lidé nemají co dělat na místech, jež zastávají, protože se špinavými penězi z drog by se neměl živit žádný stát a žádná společnost. To by se mělo postihnout,“ zdůraznil.

V březnu dostalo Ministerstvo spravedlnosti ČR nečekaný dar ve formě 468 bitcoinů (přibližně 1 miliardu Kč) od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného obchodníka z darknetu. Experti poukazovali na přímý výskyt těchto prostředků v adrese propojené s drogovými kartely. Kvůli kritice, že nebyly vyšetřeny jejich pochybné zdroje, ministr spravedlnosti Pavel Blažek na začátku června rezignoval.

Žijeme v diktatuře těch, kteří si myslí, že můžou všechno

Jandejsek pak obecně kritizoval stav společnosti i politické kultury: „Mluví se furt o demokracii, ale tohle není demokracie. Tohle je diktatura těch, kteří si myslí, že můžou všechno. To je ten velký problém,“ poznamenal bez obalu.

Zároveň vyjádřil značné obavy z pasivity veřejnosti, která podle něj jen přihlíží, aniž by se ozvala. „Akorát si myslím, že ti lidi jsou furt schovaní za pařezem a že čekají, co se stane,“ řekl. „Takže mám docela strach, a přeju si, aby to dopadlo dobře,“ vyjádřil Jandejsek znepokojení v souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny.

Green Deal je katastrofa, měl by být okamžitě ukončen

Ostře se vymezil vůči zemědělské politice Evropské unie, kterou podle něj devastuje takzvaný Green Deal. „Je to velice složitá, velice nebezpečná záležitost, protože nesmyslný Green Deal nastavil tu nejzásadnější a nejhloupější podmínku – což je snížení produkce zemědělství o 25 až 30 % v EU,“ poznamenal s výrazným nesouhlasem.

Podle Jandejska tím EU ohrožuje potravinovou bezpečnost obyvatel a místo soběstačnosti směřuje k závislosti na dovozech. „Evropská unie byla přebytková pouze 12 %. Začíná chybět dostatek potravin. Ta nabídka je podstatně menší než poptávka,“ upozornil.

Domácí producenti tak mají čím dál více svázané ruce, zatímco na pulty přichází zboží ze zemí, kde žádná omezení neplatí. „Jak my můžeme se bavit o tom, že tu chceme dělat nějaké standardy a že tady děláme nějaký zelený úděl, když si vlastně přivezeme všechny ty potraviny, které vznikají z toho, co my tu máme zakázané. To by se vůbec nemělo stát,“ poukázal Jandejsek na obchodní a politickou dohodu mezi Evropskou unií a zeměmi Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay). Jejím cílem je vytvoření jedné z největších zón volného obchodu na světě.

Připomíná, že Česká republika i celá Evropa mají vše, co potřebují k potravinové i technologické soběstačnosti – jen je podle něj ničí vlastní politika. „Na co si ukážeme, tak si to můžeme dovézt. Technologie, stroje, tak i všechno ostatní. A my tu děláme z lidí hlupáky a necháme je jíst to, co nemá ani ty hodnoty, které to mít má, protože to vyvážíme mimo Evropskou unii,“ pokračoval Jandejsek.

„Teď ta situace je úplně katastrofální. Mělo nastat i hned ukončení toho ‚zeleného údělu‘, protože to je hloupost, nejenom pro zemědělství, ale i pro stavebnictví, pro rodiny. Pro všechny, kteří budou muset platit ty emisní povolenky. Jsou to nehorázné hlouposti. Tohle se musí zrušit. Nejlepší by bylo, kdyby Evropská unie o tom Green Dealu vyhlásila, že byl špatný, a aby se začalo mluvit o tom, jak by to mělo být jinak. Evropa má obrovský potenciál – vědecký, výrobní. Ve všech oblastech je Evropa nejdál. Ale likviduje se to těmi, kteří chtějí, abychom byli závislí,“ řekl s hořkostí Zdeněk Jandejsek.