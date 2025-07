Rozvoral (SPD): Požadujeme postupné snižování deficitu státního rozpočtu!

Vážení přátelé,

blackout ukázal, že absolutní prioritou pro budoucí vládu musí být zajištění energetické bezpečnosti našeho státu ze stabilních zdrojů energie. Brzy bude soud, kdy za protiimigrační plakát hrozí Tomio Okamurovi tři roky vězení. Fiala s Rakušanem chtějí zmanipulovat volby. V bitcoinové kauze je stále mnoho znepokojivých nezodpovězených otázek. Fialova vláda zpochybnila důvěru lidí ve stát. Kvůli Fialově vládě výrazně narůstá zadlužení státu. Pokud bude SPD ve vládě, provede detailní audit činností státu a ukončí vyplácení zbytných výdajů. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové zásadně ohrožuje budoucnost a prosperitu členských států EU a jejich občanů, a musí proto okamžitě skončit.

1. Blackout ukázal, že absolutní prioritou pro budoucí vládu musí být zajištění energetické bezpečnosti našeho státu ze stabilních zdrojů energie.

V pátek 4. července zasáhl Česko rozsáhlý výpadek elektřiny. Postihl části Prahy, Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Bez proudu zůstal asi milion odběratelů. Blackout ochromil dopravu (metro, tramvaje, vlaky), uvěznil lidi ve výtazích a přerušil průmyslovou výrobu, například v automobilkách Škoda a Toyota. Dodávky elektřiny byly plně obnoveny do podvečera téhož dne. Hnutí SPD vyjadřuje poděkování všem pracovníkům energetického sektoru, kteří odstranili příčiny tohoto rozsáhlého výpadku. Tato událost ukázala, že absolutní prioritou budoucí české vlády musí být zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti našeho státu. Přestože platíme vysoké ceny za energie, a to včetně jejich distribuce, tyto finanční prostředky nejsou přiměřeně vynakládány do ochrany a posílení naší přenosové soustavy a jasně se ukázalo, že stát, kraje a obce nejsou na takovéto masivní výpadky elektrické energie a následující situace schopni adekvátně reagovat. Pokud by k takovéto situaci došlo v zimním období a výpadek by trval několik dnů, způsobilo by to totální celorepublikový kolaps. Tento masivní a plošný výpadek elektřiny zároveň jasně demonstruje absolutní nesmyslnost a nebezpečnost energetické politiky EU, která skrze systém dotací a emisních povolenek preferuje výrobu elektřiny z nestabilních obnovitelných zdrojů na úkor tradiční, bezpečné a levné výroby elektřiny z uhlí a jádra. Hnutí SPD bude usilovat o to, aby ČR po volbách obnovila vlastní suverénní energetickou politiku, včetně odstoupení od závazků EU v oblasti tzv. dekarbonizace a odchodu z Lipské energetické komoditní burzy.

2. Brzy bude soud, kdy za protiimigrační plakát hrozí Tomio Okamurovi tři roky vězení. Fiala s Rakušanem chtějí zmanipulovat volby.

Na základě trestního oznámení z Fialovy vládní koalice a následného vydání předsedy hnutí SPD Tomia Okamury vládními poslanci k trestnímu stíhání policie ukončila jeho vyšetřování za protiimigrační plakát, a to včetně vyšetřování hnutí SPD jako právnické osoby. Nyní bude brzy soud, kdy Tomio Okamurovi hrozí tři roky vězení za názor. NEODVOLÁM! Zatímco soud opětovně posunul začátek hlavního líčení v rozsáhlé korupční kauze STAN Dozimetr na srpen, v případě hnutí SPD se spěchá. Fiala s Rakušanem chtějí dle našeho názoru zmanipulovat volby a udržet se za každou cenu u moci. Pojďme letos ve volbách vyměnit vládu a vrátit do naší země svobodu a demokracii!

3. V bitcoinové kauze je stále mnoho znepokojivých nezodpovězených otázek. Fialova vláda zpochybnila důvěru lidí ve stát.

Bitcoinová kauza stále vzbuzuje celou řadu otazníků, na které vláda Petra Fialy nedala odpověď. Kauza bitcoinů má kromě nepřijatelné politické dimenze také finanční rozměr. Úřady zatím například nemají jasno v tom, zda měl být miliardový dar od trestaného provozovatele darknetového tržiště Tomáše Jiřikovského přiznaný a zda ho měl resort spravedlnosti zdanit. Ministerstvo financí i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odkazují na finanční správu. Ta ale tápe a více než měsíc na zaslané otázky ani přes opakované urgence neumí odpovědět. Tato skutečnost stále otřásá důvěrou občanů ve stát. Požadujeme demisi ministra financí Zbyňka Stanjury a premiéra Petra Fialy, kteří o této záležitosti dlouhodobě věděli.

4. Kvůli Fialově vládě výrazně narůstá zadlužení státu. Pokud bude SPD ve vládě, provede detailní audit činností státu a ukončí vyplácení zbytných výdajů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden v České televizi prohlásil, že v příštím roce bude deficit státního rozpočtu atakovat hranici 280 miliard korun, což je o 40 miliard korun (a o 16 %) více než letos. Hlavním důvodem mají být zvýšené výdaje na obranu (2,3 % HDP). Hnutí SPD zásadně protestuje proti neustálému zvyšování deficitu státního rozpočtu a státního dluhu. Stejně tak považujeme za nepřijatelné, že ministr Stanjura de facto diktuje podobu rozpočtu vládě, která teprve vznikne po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Fialova vláda nezodpovědně navýšila náš státní dluh za čtyři roky svého působení o více než jeden bilion korun a nebezpečně nás přiblížila nárazu do tzv. dluhové brzdy. Požadujeme postupné snižování deficitu státního rozpočtu, přičemž naším cílem je dosažení vyrovnané bilance příjmů a výdajů státu. Pokud budeme součástí příští české vlády, provedeme detailní audit činností státu, který odhalí rozpočtové rezervy, a současně ukončíme vyplácení jakýchkoli zbytných výdajů, které neslouží českým občanům a nesměřují na zajištění veřejných služeb a investic ve veřejném zájmu.

5. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové zásadně ohrožuje budoucnost a prosperitu členských států EU a jejich občanů, a musí proto okamžitě skončit.

Poslanci Evropského parlamentu budou příští týden na plenární schůzi ve Štrasburku hlasovat o vyslovení nedůvěry Evropské komisi a její předsedkyni Ursule von der Leyenové. Podle informací ČTK tento návrh nepodpoří europoslanci zvoleni za ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráty. Europoslanec za SPD Ivan David bude samozřejmě hlasovat pro vyjádření nedůvěry Evropské komisi a její předsedkyni. Hnutí SPD je přesvědčeno, že nikým nevolená současná Evropská komise a její předsedkyně Ursula von der Leyenová zásadně ohrožují budoucnost a prosperitu členských států EU a musí okamžitě skončit. Drtivá většina nařízení, směrnic a dalších rozhodnutí Evropské komise ničí životní úroveň občanů členských zemí EU, ohrožují jejich bezpečnost a omezují jejich práva a svobody. V první řadě jde o projekt Green Deal a Migrační pakt EU. Předsedkyně Evropské komise zároveň čelí několika obviněním v souvislosti s nákupem vakcín od společnosti Pfizer a s nedovoleným utajováním informací veřejnosti. Ti čeští europoslanci, kteří podpoří setrvání Evropské komise a její předsedkyně ve funkci, poškozují národní zájmy ČR.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky