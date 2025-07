Rusové prý na Ukrajině postupují i tam, kde léta stáli

Agentura Reuters oznámila, že USA částečně obnovily dodávky zbraní na Ukrajinu. Zásilka, která byla minulý týden pozastavena, obsahovala 30 raket Patriot, 8500 dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, více než 250 přesných raket do raketových systémů HIMARS a 142 raket vzduch-země Hellfire. Ostatní zbraně nadále stojí a není jisté, zda vůbec a případně kdy se na Ukrajinu dostanou.

Aby bylo zřejmé, co se v posledních dnech, kdy Rusové posílají do útoků až tisíce dronů, na Ukrajině děje, bloger vystupující pod jménem Tatarigami, jenž se prezentuje jako bývalý ukrajinský důstojník, ukázal na jeden konkrétní příklad.

„Situace, kdy Rusové zabili batole dronem, je obzvláště opovrženíhodná, pokud si uvědomíte, že se nejednalo o zbloudilý dělostřelecký granát, který dopadl 50 metrů od cíle, ani o dron Šahíd, který zasáhl vysokou budovu, ale o dron FPV, naváděný v reálném čase operátorem, který vše sledoval naživo. Když si různí lidé vyberou cíl, určí místo a spustí palbu – to je jedna věc. Ale lovit civilisty živě a sledovat to přes FPV drony? To je úplně nová úroveň,“ zdůraznil Tatarigami.

Nepřidal však další podrobnosti, takže není jasné, kdy k takovému útoku došlo a kde přesně k němu došlo. Už kvůli tomu nebylo možné případ nezávisle ověřit.

The situation with Russians killing a toddler with a drone is especially despicable when you realize this wasn’t a stray artillery shell that landed 50 meters off, or a Shahed drone that hit a tall building, but an FPV drone, guided in real time by an operator watching it live — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) July 10, 2025

Another area where the front has been near-totally static since 2022 and now suddenly isn't.



The Russians don't seem to be planning "big arrows" right now. Steady pressure at the front and a relentless hail of attacks across the Ukrainian depth will rout the AFU eventually. https://t.co/JnA3qeBMor — Armchair Warlord (@ArmchairW) July 10, 2025

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 18% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14306 lidí BBC upozornila, že Kyjev čelil dalšímu masivnímu útoku dronů. Na hlavní město Ukrajiny v pár hodinách mířilo víc než 700 ruských dronů. „Ukrajina v úterý večer oznámila dosud největší ruský letecký útok, poté co 728 dronů a 13 řízených střel nebo balistických střel v několika vlnách zasáhly města po celé zemi,“ napsala BBC.

V časných ranních hodinách čtvrtka kyjevská vojenská správa oznámila údery ruských dronů v šesti městských částech. „Hoří obytné budovy, vozidla, sklady, kancelářské a nebytové budovy,“ napsal v příspěvku na platformě Telegram šéf administrativy Tymur Tkačenko. „Bohužel máme dva mrtvé,“ sdělil později. „Tyto lidi zabili Rusové. Je to hrozná ztráta.“

