Červíček (ODS): Kraj hledá nové spoje místo „žlutých autobusů“

Společnost Student Agency plánuje od 3. března zrušit dvě autobusové linky z Náchoda a Trutnova do Prahy a zpět. Vedení Královéhradeckého kraje nyní hledá alternativní řešení. Cestující se i nyní mohou z a do Prahy dostat pomocí jiných dopravců.

„Je to pro nás nepříjemné, když zjistíme, že nám nějaký dopravce vypoví komerční spojení, které vede přes náš kraj, a s nímž počítáme. Bohužel se to v některých případech dozvídáme opravdu až na poslední chvíli,“ říká náměstek Královéhradeckého kraje zodpovědný za dopravu Martin Červíček a pokračuje:

„Naše reakce je taková, že vždy zkusíme vyhodnotit přínos spoje a snažíme se minimálně na území našeho kraje hledat a nasmlouvat alternativní náhradu. Nejefektivnější bude jednání s dopravci, které tyto linky provozovali v minulosti, jestli nezvažují jejich opětovné komerční využití. Například spojení Náchod – Hradec Králové – Praha by tímto způsobem bylo možné obnovit a bylo by to nejjednodušší a nejlepší řešení,“ navrhuje možné řešení náměstek Červíček.

Autobusy na linkách, které společnost Student Agency plánuje v březnu zrušit, vyjížděly v 5:20 a 12:20 z Náchoda a pokračovaly přes Českou Skalici, Dolany, Jaroměř, Holohlavy a Hradec Králové do Prahy. Z Trutnova odjížděl žlutý autobus v šest ráno a ve dvě odpoledne a zastavoval ještě v Jaroměři a Holohlavech.

Z Prahy jely autobusy Student Agency do Náchoda v 8:30 a 16:00, do Trutnova v 10:00 a 17:30.

Zrušení těchto dvou linek však neznamená, že se náchodští nebo trutnovští cestující nedostanou do nebo z Prahy. Mohou využít jiné vlakové i autobusové spoje. Například v šest hodin odjíždí z Trutnova autobus, který se zastávkou ve Dvoře Králové, míří rovnou do Prahy. Autobus na trase Náchod – Praha vyjíždí v 5:15.

Kdo preferuje vlaky, tak v pět hodin ráno odjíždí z náchodského hlavního nádraží rychlík Dobrošov přes Jaroměř a Hradec Králové přímo do Prahy. Cesta tímto způsobem je oproti autobusu Student Agency delší o 30 minut.

Stejným způsobem se takto v ranních hodinách lze po kolejích dostat do Prahy i z Trutnova. V 5:42 z tamního nádraží odjíždí spěšný vlak přes Malé Svatoňovice, Starkoč a Jaroměř do Hradce Králové a Pardubic, odkud lze přestoupit na spoje míří do Prahy. Z Hradce Králové jezdí pravidelně každou hodinu rychlík přímo do Prahy.

