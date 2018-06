Červíček (ODS): Plníme slib, který jsme dali místním občanům

08.06.2018 14:16

Svinarský most, který je již téměř půl druhého roku uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu, dnes začali rozebírat pracovníci stavební firmy. Demontáž by měla trvat do neděle. Chodci se na druhý břeh Orlice dostanou po provizorní lávce, která byla zprovozněna před několika dny. Na lávku byly také přeloženy inženýrské sítě.