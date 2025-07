Juchelka (ANO): Škody po Petru Fialovi napravíme

Fialova vláda nepřipravila reformu penzí, jen se podívala na bilanci průběžného systému a seřezala jeho výdaje. A to, co se ušetří na důchodech, zaplatí stát na podpoře v nezaměstnanosti, nemocenských nebo invalidních důchodech. Navíc to prosadila při brutálním ohnutí jednacího řádu sněmovny, aby se vyhnula kritické debatě s opozicí.

Nepřekvapilo mě, že jí Ústavní soud podržel. Po předchozích rozhodnutích se to dalo čekat. Ale mrzí mě to a není to dobrá zpráva. Dostaneme-li po volbách důvěru, škody po Petru Fialovi nepochybně napravíme. A díky této judikatury to ve Sněmovně půjde procesně poměrně rychle

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



