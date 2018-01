Češka: Nekecám, Neblábolím, Nemakám

Proč bych kecal? Kdybych si vzal příklad ze současného premiéra, tak ten jen mírně upravuje svoje názory, maximálně je lehce posune o 180°. Velice mu záleží na našem názoru a našich zájmech, jinak by mu zcela selhal politický marketing a neměl by nám co nabízet.

Jak bych mohl blábolit? Na to jsou přeborníci jiní dva pánové, kteří si zatím notují. I když ten pán na kopci je teď trochu nervózní a ten pán v podhradí u vody přemýšlí, zda ho za 14 dní nepustí k vodě, pak by udělal ukázkový kolenotoč na hrazdě a začne čosi blábolit o spiknutí.

Nemakám. Nemohu, jelikož jen nevěřícně a strnule pozoruji, jak rychle se tuna mění názory i cíle hnutí, podle ranní nálady charismatického vůdce. Kde jsou doby, kdy všichni členové táhli za jeden konec provazu, teď jen pozoruji, jak se za zády největšího okopávají a snaží se najít nějaké to blátíčko na svého spolučlena v lepší funkci, či hřejícího se blíž u svého chlebodárce.

Jen taková malá otázka, pokud by se vedoucí a majitel historicky znemožnil, bude po hnutí, nebo budeme pohnutí jeho osudem?



Jiří Češka BPP

Kandidát na senátora v obvodu č. 41 v roce 2018

