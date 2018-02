Chalupa (ANO): Dovolte nám žít po našem

Při vší úctě, dovolte nám, lidem žijícím na území zvaném Čechy (Bohemia), žít po našem a rozhodovat si o našich věcech bez Vašich knížecích rad. Pokud máte neodbytné nutkání do něčeho mluvit, věnujte se záležitostem Slovenska a pokud Slovensko potřebuje ke svému přežití nekompatibilní, cizorodé obyvatelstvo, nositele Islámského politického náboženství, pak si to, pokud to Slováci zkousnou, prosazujte u Vás doma ne u nás...velice děkuji za pochopení a respekt.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chalupa (ANO): Profesor Přibáň vyzývá k obraně české Ústavy. Ona je ohrožena? Chalupa (ANO): Otázky Václava Moravce - zajímavá a leccos odhalující diskuse Chalupa (ANO): Hledejme problémy a jejich řešení Chalupa (ANO): Když dva dělají totéž, není to totéž

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV