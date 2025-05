Psali cizím zemím ústavu, aby se to USA hodilo. Za to jim šly miliony, odhalil expert

Mezi subjekty, které dostávaly miliony dolarů z organizace USAID, byla i ABA, neboli American Bar Association, která je profesní organizací amerických právníků. Na to se zaměřil americký expert na neziskové organizace a tzv. deep state Mike Benz. Z USAID pocházela například více než desetimilionová dotace určená na Ukrajinu, čtyřmilionová na Guatemalu, přibližně stejně velká dotace určená na Libyi nebo pětimilionová dotace do Konga.

Benz se zaměřil na stará prohlášení z ABA. Uvedl, že ABA je hlavní organizace pro kontrolu nad soudními systémy po celém světě. Zaujalo ho například jedno, kde se prohlašuje, že ABA je lídr v prosazování „vlády práva“ po celém světě a že její mezinárodní činnost narostla několikanásobně od roku 1990, kdy „politická proměna východní Evropy vytvořila příležitosti pro reformy zákonů“.

Všiml si také, že tohoto sympozia se zúčastnila ministryně spravedlnosti z Rumunska. Benz si vzpomněl na zrušení prvního kola voleb, které vyhrál Calin Georgescu, a spekuloval, zda na rozhodnutí soudů v Rumunsku neměl neoficiální vliv někdo právě z ABA. A utkvěla mu i věta, že „vláda práva“ je často synonymum pro budování demokracie.

Why the American Bar Association gets tens of millions of dollars from USAID and the State Department: They set up vast networks of judges and prosecutors and bar associations in foreign countries to influence the courts and laws there. https://t.co/c3eBi1APGC pic.twitter.com/qu1vVNFyez