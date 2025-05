Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 1,3 miliardy korun

Růst zaznamenala osobní doprava, dařilo se navyšovat počty cestujících a pokračovala masivní obměna vozidlového parku, k jehož omlazení přispělo celkem 141 nových vozidel. Na více než miliardovém zisku měly podíly všechny společnosti Skupiny ČD, pouze nákladní doprava skončila v červených číslech.

Pro osobní dopravu byl rok 2024 přelomový. Během dvanácti měsíců České dráhy převzaly do svého majetku 141 nových vlakových jednotek a lokomotiv. „Uplynulý rok byl ve znamení modernizace, jaká v rámci vozového parku nemá obdoby, cestujícím jsme předali 22 tisíc sedaček v nových moderních vlacích. Omlazení se týkalo především regionální dopravy, do krajů zamířily desítky elektrických jednotek RegioPanter a motorových RegioFoxů. V dálkové dopravě jsme na koleje nasadili novou železniční hvězdu, soupravy ComfortJet. Letos už se s nimi cestující setkají v kompletním devítivozovém složení včetně restauračního a řídicího vozu,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. Do nových vozidel České dráhy investovaly celkem 18 miliard korun. Samotný segment osobní dopravy tak zaznamenal zisk 635 milionů korun (meziročně +12 mil. Kč).

Dalším milníkem bylo na konci loňského roku nasazení prvních bateriových vlaků do zkušebního provozu, čtyři jednotky RegioPanter začaly jezdit v Moravskoslezském kraji. „Bateriové vlaky aktuálně vidíme jako budoucnost bezemisní železniční dopravy u nás,“ dodává Michal Krapinec. Na koleje v Česku může v příštích letech vyjet až 120 akutrolejových vlaků.

Celkem v roce 2024 České dráhy přepravily 168,8 milionu zákazníků (meziročně +4,4 mil.) Přepravní výkon vzrost na 8,3 miliardy osobokilometrů. V přepočtu to znamená, že každý obyvatel České republiky vlak využil 15krát za rok a ujel vzdálenost odpovídající trase z Prahy do Ženevy. Nárůst cestujících přinesl také vyšší tržby v osobní dopravě, které dosáhly částky 33,3 miliardy Kč, což je o více než 3 miliardy více než v roce 2023. V dálkové dopravě loni ČD vypravily 179 tisíc vlaků, v regionální jich bylo přes 2,2 milionu.

Rozsáhlé investice se rozběhly také v oblasti servisu. Byly zahájeny stavby opravárenských hal v Havlíčkově Brodě a v Chebu. Investice do nových staveb, technologií i do modernizace údržbové základny přesáhly jednu miliardu korun. „Ve stejném tempu budeme pokračovat i nadále, letos začala rozsáhlá rekonstrukce haly v Olomouci a další novinky v rámci opravárenství připravujeme v Českých Budějovicích, České Třebové, Hradci Králové nebo v Praze,“ popisuje Michal Krapinec. Do roku 2031 plánují ČD investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun.

Segment nákladní dopravy

Rok 2024 byl pro celý evropský trh železniční nákladní dopravy mimořádně náročný. Pokračoval prudký pád přepravních objemů tradičních komodit přepravovaných po železnici a mnoho velkých dopravců napříč EU hlásí masivní ztráty, propouštění a problémy s likviditou. I přes další růst přepravních výkonů poboček a dceřiných společností ČD Cargo v zahraničí se celkový objem přeprav v roce 2024 snížil na 56,7 mil. tun. „Ke snížení objemů došlo především na tuzemském dopravním trhu, a to zejména v důsledku postupného útlumu přeprav hnědého uhlí do elektráren a tepláren. V oblasti hutního průmyslu pak bylo zásadní omezení produkce Liberty Ostrava a menší poptávka byla i po přepravách dřeva na železnici,“ komentuje situaci Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s.

ČD Cargo na pokles výkonů reagovalo průběžně a včas zahájilo svoji transformaci s cílem přizpůsobit firmu nové realitě a připravit se na budoucnost. „Změna struktury přepravovaných komodit a celkový pokles výkonů na trhu železniční nákladní dopravy v České republice nás vede k nezbytné redukci kapacit, pro které nemáme využití. Systematicky snižujeme počty nákladních vozů, lokomotiv a také zaměstnanců. Zásadní změnou prochází i produkt jednotlivých vozových zásilek, který je ve stávající podobě nadále ekonomicky neudržitelný,“ dodává Tomáš Tóth.

Samotný segment nákladní dopravy zaznamenal ztrátu 945 milionů korun. „Hospodářský výsledek negativně ovlivnily především transakce vztahující se k pokračujícímu procesu zeštíhlení firmy – rezervy na odstupné zaměstnancům a snížení hodnoty majetku, který se v dalších letech stane zbytným,“ vysvětluje Tomáš Tóth. V úhrnu tyto účetní transakce převýšily částku jedné miliardy korun. V případě snížení hodnoty majetku se nejedná o skutečný výdaj peněžních prostředků, ale o nezbytnou a odpovědnou účetní úpravu, která podporuje transparentní hospodaření a dlouhodobou udržitelnost společnosti. Ztráta roku 2024 bude sanována z nerozděleného zisku minulých let.

