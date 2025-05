APSS: Očkování dospělých je podceňovaný nástroj, umožňující stárnout ve zdraví

06.05.2025 7:23 | Tisková zpráva

Česká republika si tradičně připomněla význam očkování, a to díky Evropskému imunizačnímu týdnu, který začal 27. dubna a skončil 3. května. Iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) vyzdvihuje klíčovou roli vakcinace, která za posledních 50 let zachránila minimálně 154 milionů životů. To je v průměru šest životů každou minutu, každý den po dobu půl století.