Pavel vedle Zelenského v ČT. Vyslal vzkaz Čechům: Ukrajinci vám práci neberou

Na úvod exkluzivního rozhovoru pro Českou televizi prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil podporu, kterou Ukrajina dostává ze strany České republiky. Zdůraznil význam mezinárodních partnerství v době pokračující ruské agrese. „Válka sice trvá, ale je velmi důležité, že máme takové partnery, takové přátele, jako je Petr, jako je Česká republika, jako je váš národ, který nás podporuje,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že proto návštěvu České republiky vnímá jako mimořádně důležitou – nejen kvůli politickému jednání, ale především jako symbol dlouhodobého partnerství obou zemí. „Myslím si, že Česko je velkým přítelem Ukrajiny. Přátelství není jen slovo, ale je třeba ho posilovat. Dnešní návštěva je pro mě velmi důležitá. Válka je teď největší výzva,“ doplnil.

Zelenskyj: Ukrajina chce spravedlivý mír. A věří, že přijde

„Jsme ve válce, vojáci brání naši zemi, lidé pracují na tom, aby vojáci měli všechno, aby bylo možné co nejvíc posílit armádu, bránit se před ruskou invazí. Pracujeme, bojujeme, bráníme se a hlavně si přejeme, aby nastal mír, spravedlivý mír na Ukrajině. A velmi v to všichni věříme,“ pokračoval Zelenskyj.

„Moc bych chtěl, aby ten mír a klid, který je tady v Česku za okny a který vám přeji, aby ten mír v Česku zůstal navždy. Moc bych si přál, aby veškeré to teplo a mír zavládly i na Ukrajině,“ uvedla ukrajinská hlava státu.

Pavel: Kompromis nesmí být odměnou pro agresora a porážkou oběti

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 3% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1752 lidí

Zelenskyj: Ukrajinu obnoví ti, kdo při nás stáli v nejtěžších chvílích

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru připomněl, že obnova válkou zničené Ukrajiny nebude pouze ekonomickým projektem, ale především otázkou hlubokého respektu a solidarity. „Ukrajinu bude obnovovat ten, kdo vedle nás stál. Není to jen otázka peněz, ale otázka důvěry, respektu. My určitě ukončíme tuto válku. Na Ukrajině určitě zavládne stálý mír, jsem si tím naprosto jistý, stoprocentně. A obnovovat chcete s partnery, s těmi, kteří v těžkých dobách byli vaším přítelem, a i ti, kteří s vámi zůstanou,“ zdůraznil.

Česká muniční iniciativa je úspěšná. Ukrajina oceňuje i její vedení

Zelenskyj v rozhovoru výslovně ocenil roli České republiky v rámci mezinárodní muniční iniciativy, která si klade za cíl urychlit dodávky dělostřelecké munice Ukrajině. „Česká dělostřelecká iniciativa je v první řadě důležitá z hlediska řízení, protože v této iniciativě je mnoho zemí. Chtěl bych, aby všichni pochopili, že mnoho zemí nám skutečně pomáhá financovat tyto dělostřelecké granáty, které se vyrábějí v různých zemích. Ale je velmi důležité, že Česká republika sehrává velkou roli v řízení této iniciativy, kterou považuji za úspěšnou,“ ocenil českou stranu v koordinaci tohoto projektu, do něhož se zapojuje více evropských států.

Petr Pavel jeho slova doplnil s tím, že v současné fázi války je klíčové pomoci Ukrajině především v oblasti obrany a vojenské podpory. „Pro Ukrajinu je nyní nejdůležitější ubránit své teritorium, takže ty bezprostřední úkoly jsou spojené především s vojenskou pomocí,“ uvedl.

Psali jsme: „Vlajky Ukrajiny a EU. Úklon Lipavského.“ Holec v hrůze. Co odhalila návštěva Zelenského?

Setkání Fialy a Zelenského: ČR zintenzivní výcvik ukrajinských pilotů

Současně apeloval na dlouhodobé uvažování o poválečné obnově země. „To, že dnes pomáháme s muniční iniciativou, nás vlastně nijak nevzdaluje tomu, že už dnes připravujeme kroky k pomoci Ukrajině s obnovou. Například rekonstrukce nemocnic probíhá paralelně s tou vojenskou podporou. Bude pokračovat i nadále. Jako země podporující Ukrajinu bychom měli své aktivity koordinovat. Jedině tak může mít taková pomoc co největší efekt,“ doplnil Petr Pavel.

Marshallův plán je budoucnost

Zelenskyj hovořil rovněž o důležitosti Marshallova plánu: „Marshallův plán je budoucnost, je velmi důležitý a vidíme tam silné partnery, mezi nimiž bude i Česko. Jsem si tím naprosto jistý, věříme si, respektujeme se navzájem. Ano, ale dnes je... víte, jak to říct. Žijeme dnes a válka je výzvou, ale život musíme chránit dnes. Dnes, nejen se bavit o budoucnosti. Dnes musíme pomáhat lidem, dětem a nemocnicím. Tato iniciativa s nemocnicemi – šest nemocnic teď Česká republika obnovuje a budou ještě další. Bude jich celkem třináct. Je to pro nás velmi důležité. Nemocnice jsou velmi důležité,“ uvedl.

Pavel: V době emocí je potřeba opakovat fakta. Ukrajinci nám práci neberou, ale pomáhají

Petr Pavel reagoval na otázku ohledně zostřující se rétoriky vůči ukrajinským uprchlíkům, kteří od začátku ruské invaze nalezli v Česku útočiště. Varoval, že v atmosféře emocionálních zkratek a frustrace se snadno zakoření nespravedlivý obraz obětí jako hrozby. „Bohužel žijeme v době emocí, většinou negativních, a zkratek, proto se v myslích lidí snadno a rychle zakoření sdělení, jako že Ukrajinci nám berou práci a ujídají nám z našeho koláče. Je potřeba říkat věci tak, jak jsou. Naopak – Ukrajinci zaplňují místa na našem pracovním trhu, která by jinak zůstala neobsazená, což by poškodilo naši ekonomiku. Ukrajinští uprchlíci přispívají k naší ekonomice, než aby z ní ubírali. Navíc bychom si vždy měli připomínat naši nedávnou historii,“ poukázal.

A jedním dechem dodal: „Kdyby nám někdo před více než třiceti lety řekl, že nám nebude dopřáno rozhodnout se o své budoucnosti, a ještě nás vojensky napadl, tak bychom očekávali, že nám podobně smýšlející pomohou a že budou stát při nás,“ prohlásil český prezident, že považuje dnes za fér, že stojíme při Ukrajincích.

Zelenskyj v rozhovoru sdílel předvědčení, že nezávislost a svoboda jsou pro Ukrajinu nejvyšší hodnotou – a že věří ve vítězství. „Pro nás jsou na prvním místě lidé a nezávislost. Právo těchto lidí rozhodovat o svém životě. A já jsem si naprosto jistý, že v této válce za nezávislost Ukrajina určitě zvítězí. To je důležité.“

Pavel: USA nemizí z mírového procesu. Mění přístup, tlačí víc na Rusko

Prezident Petr Pavel odmítl spekulace o tom, že by se Spojené státy stahovaly z vyjednávání o mírovém řešení války na Ukrajině. Podle něj se nejedná o ústup, ale o proměnu strategie. Zásadní je přitom i změna postoje Donalda Trumpa, jehož frustrace z postoje Moskvy podle něj narůstá. „Já si nemyslím, že by z toho, co jsem zatím slyšel, vyznělo, že se Spojené státy stahují, ale spíše mění přístup. Nechtějí být už tak iniciativním moderátorem, ale spíš chtějí vyvinout větší tlak na obě strany, aby přicházely s vlastními návrhy. Myslím si, že dostatečný tlak byl vyvíjen především na Ukrajinu, méně na Rusko, a že i Spojené státy i Donald Trump v posledních dnech a týdnech vidí, že ruskému vedení skutečně nemohou důvěřovat, že má skutečný zájem na ukončení konfliktu.

A že ta frustrace, i u Donalda Trumpa, z ruského přístupu se stupňuje. A že tedy i Donald Trump zřejmě dospěl k závěru, že jinou cestou než vyvinout tlak na Rusko, který bude opravdu nuceno respektovat – a v tomto případě to je kombinace vojenské podpory Ukrajiny, ale především ekonomického tlaku na Rusko – je nemůže přimět k tomu, aby k jednacímu stolu zasedli a byli ochotni jednat o podmínkách skutečného míru.“

Volodymyr Zelenskyj v reakci na otázku mírových vyhlídek zdůraznil, že postoj Ukrajiny se v tomto směru nikdy nezměnil. Kyjev od počátku usiluje o ukončení války: „Souhlasím v tomto s Petrem, existuje jen kombinace nástrojů, jak donutit Putina ukončit válku, zastavit se – nikoli usilovat o definitivní konec války, ale aspoň se zastavit. A tady mluvíme jen o příměří, nikoli o definitivním konci války. Je to její pozastavení. Ano, může to být základ pro to, aby se z něj stal skutečný dokument, skutečný konec války. Ale ani toto příměří on rozhodně nechce a demonstruje to. A my jsme vždy chtěli konec války. Vycházíme z toho, že jsme nikdy nechtěli, aby tato válka vůbec začala,“ uvedl.

Zelenskyj: Rozhovor s Trumpem bez médií byl konkrétní a může přinést skutečný výsledek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odpověděl na otázku týkající se jeho dvou klíčových setkání s Donaldem Trumpem – jednoho v Oválné pracovně a druhého ve Vatikánu. Popsal, že právě druhý rozhovor přinesl věcný dialog, při kterém si obě strany vyměnily konkrétní návrhy a odpovědi. „Zdá se mi, že za prvé jsme už ukázali všechno to, o čem jsem mluvil. Za druhé se domnívám, že setkání mezi mnou a prezidentem Trumpem tváří v tvář – bez poradců, bez médií, bez všeho – dopadlo mnohem produktivněji. Bylo několik věcí, které nebyly obecné, ale velmi konkrétní. Padly návrhy i odpovědi.

Uvidíme, jak se to bude realizovat, ale zatím to, o čem jsme mluvili, už začalo nabírat na obrátkách a může mít praktický výsledek. Takže se domnívám, že tento formát nabízí větší důvěru v nás a větší spolupráci mezi námi a Spojenými státy – a menší důvěru v Putina. Věřím, že tento formát ukázal, že může mít skutečný výsledek,“ věří Zelenskyj.

Rusko se bojí přímého dialogu s Kyjevem

V závěru rozhovoru se prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil k možnostem mírových jednání s Ruskem. Zdůraznil, že Ukrajina je připravena jednat pouze s partnery, kteří mají reálný vliv a skutečný zájem na ukončení války – nikoliv s těmi, kdo jen předstírají ochotu. Krátkodobé návrhy na zastavení bojů považuje za neupřímné taktické manévry ze strany Moskvy, nikoliv za opravdový krok směrem k míru. „Ještě jednou zdůrazňuji, že se domnívám, že Rusové – sami Rusové – se bojí přímého dialogu s Ukrajinou. A Ukrajina je připravena mluvit pouze s relevantními lidmi, u kterých to znamená dosáhnout alespoň nějakých minimálních výsledků. Minimum třicet dní – a potom se setkáme, ale jinak. Co je to za příměří, co je to za zastavení bojů na dva dny? Příměří je potřeba jako krok, který otevírá cestu ke konci války. Jak můžeme vůbec zorganizovat schůzku v jednom či druhém formátu za dva dny?

To znamená, že tohle není myšleno vážně – tohle je ze strany Putina jenom hra. A pro nás všechny je to čas. A jak mluvit s Rusy – tady nejde o nějaké komplimenty, tady si musíme promluvit naprosto věcně, vytvořit cestu k ukončení války. Jsou tu složité věci i po příměří – a to je potřeba řešit u stolu. To znamená, že to v žádném případě nebude příjemný rozhovor, ale bude to těžký, konkrétní a věcný rozhovor,“ uzavřel Volodymyr Zelenskyj. Pokud bude dohoda na bezpodmínečném příměří, je podle jeho slov Ukrajina připravena na jakýkoli vyjednávací formát.

Psali jsme: „Skutečný vůdce. Modla uklízeček.“ Jedna fotka Zelenského stačila Ministr Rakušan: Podporujeme úsilí ukrajinské vlády motivovat své občany k návratu Další „nevhodný“ kandidát vede. Zruší v Rumunsku opět volby? Mluví se o tom Že má Zelenskyj dohodu? To měl i Afghánistán