Chalupa (ANO): Hledejme problémy a jejich řešení

Soupeření skončilo - a měli bychom ctít heslo: "sláva vítězům a čest poraženým". Gratuluji panu Miloši Zemanovi a všem jeho podporovatelům a voličům, demokracie ve své moudrosti rozhodla a je to tak správně. Bylo by nanejvýš rozumné tento výsledek volby prezidenta akceptovat, všemi bez ohledu na naše momentální rozpoložení, zítra je další den, a v pondělí jdeme zase jako obvykle do práce (bez ohledu na to, kdo je momentálně prezidentem)....Co můžeme (a měli bychom) je společně pracovat nikoli na dalším rozdělování veřejnosti (to je apel zejména na media a takzvané experty využívané k mediální masáži obyvatelstva), ale na společné práci, společném definování nejen existujících problémů, ale zejména na návrzích k jejich řešení a na vlastní aktivitě při jejich realizaci - od komunální roviny až po tu nejvyšší......a zaplaťpánbůh, že už jsou tyto volby za námi!

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

