Chalupa (ANO): Jsme suverénní stát, nebo jen bezmocní vykonavatelé nesmyslných požadavků?

Legální držitelé zbraní, kteří získali oprávnění držet zbraň podle doposud platné legislativy svrchovaného státu Česká republika - legislativy, která je mimochodem jedna z nejkvalitnějších na světě ať už jde o získání zbrojního průkazu tak i o evidenci zbraní - mají plné právo požadovat od svého státu, státu kterému mimo jiné odvedli příslušné poplatky, absolvovali dobrovolně jedno z nejpřísnějších občanských bezpečnostních prověření, plnou ochranu jejich naprosto legálně získaného majetku a práv k němu. Stát se má postarat i o to, aby nebylo možné, aby EU prostřednictvím EK toto právo jakkoliv zpochybnila, zpochybnila by tak naší výsostně národní kompetenci k těmto zcela suverénním národním pravomocím.Také jsem zvědav - a samozřejmě odsuzuji takový postup - co se bude dít, když si držitel zbraně, aby ji nemusel uložit u policie, nahlásí její ztrátu či krádež - jestli nám těch 40 000 policistů bude stačit, aby to všechno dokázali evidovat a vyšetřovat, nemluvě o tom, kam bude policie odevzdané zbraně ukládat, jak je bude hlídat a ošetřovat a kolik nás to bude stát...

Mimochodem - nevím jestli si Senát, respektive pan Láska a spol. uvědomili eventuální dopady svého politického postoje a rozhodnutí na morálku české veřejnosti, dopady na vztah k hodnotě, jíž zveme "vlastenectví" a pokud se snížíme na tu nejnižší materiální úroveň - pak se akceptování šílené ambice EU (odzbrojení obyvatelstva) rovná v podmínkách ČR o náklady ve výši miliard Kč, jen tak vyhozených oknem kvůli rozhodnutí EK, která nejenom nezkoumala jiné možnosti (třeba například naši legislativu), ale naopak jde zcela arogantně proti našim národním tradicím a našim historickým zkušenostem s "pomocí" jak z východu tak ze západu. Nevím zda Senát zvážil dostatečně a odpovědně i dopady na obecnou obranyschopnost země v případě jejího ohrožení. V tomto ohledu a kontextu se nebojím prohlásit, že Senát se pohybuje na ostří nože - ostří vlasteneckého a vlastizrádného postoje.

A v uvedených souvislostech bude jistě zajímavé pozorovat, jak intenzivně budou příslušná ministerstva a zákonodárný sbor pracovat na institucionalizaci (obnovy) Svazu brannosti (dekret prezidenta Beneše, 1947) - a vzhledem k nátlaku a spěchu EU moc času nemáme a na zavedení (obnovy) Branné přípravy do škol jako povinného předmětu (zákon o Branné výchově, Beneš 1937).

A na závěr dodávám - EU v žádném případě nespí, EP prostřednictvím EK připravuje, pro jistotu, i směrnici o likvidaci olova jako materiálu používaného pro výrobu střeliva - a světe div se, důvodem je ochrana životního prostředí!

Páni zákonodárci, páni poslanci a senátoři (...slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, theologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence), osobně nemám nic proti ochraně životního prostředí, ale v případě ozbrojeného konfliktu má pro mne význam ochrany života občanů a zejména těch, kteří budou schopni a ochotni se se zbraní v ruce postavit agresorovi (a vše co s tím souvisí) nesrovnatelně vyšší hodnotu... Pro vás ne?

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vláda projedná novelu o zbraních, reaguje na spornou směrnici EU Svobodní podporují petici proti regulaci zbraní ze strany EU Štěch vůbec netuší, o čem hlasoval. Autoři petice proti směrnici EU o zbraních napsali Štěchovi a jeho odpověď četli s vytřeštěnýma očima Vaněk (ODS): Jak jsem “zasedal” v Senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV