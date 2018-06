Chalupa (ANO): Kde je solidarita k našim zkušenostem, k pocitům a obavám našich občanů?

Nejsme solidární?! Máme být solidární s minisummitem svolaným nikoliv Evropským parlamentem, ale skupinou 2M (Merkelová+Macron), který mi tak trochu připomíná jiný minisummit, který shodou okolností organizoval také Německý VIP politik, tehdy magor s knírkem - bylo to v roce 1938 a místem setkání byl MNICHOV...

Máme být solidární k rozhodnutím, která byla činěna zcela autonomně, bez nás a vůči nám zcela arogantně? Nevím nic o tom, že bychom byli například součástí rozhodování o bombardování Libye a likvidaci Kadáfího. Máme být solidární k líbivé politice cílené na množící se obyvatele (nezanedbatelné voličské hlasy právě ve Francii) "No-Go zón"? K chybám, hlouposti, těch, kteří mají zajišťovat naši bezpečnost a prosperitu? Máme projevovat pochopení pro bezpečnostní impotenci Evropské komise, k dobrovolnému, zrádnému a nezodpovědnému ohrožení bezpečnosti vlastních občanů? Nebo nerozumím správně slovu solidarita - vypadá to, že je to pojem označující povinnost jednostranně se podřídit, podrobit se vyhrožováním a vydírání uplatňované z pozice ekonomické síly a záměrům nadnárodního kapitálu? Kde je solidarita k našim zkušenostem, k pocitům a obavám našich občanů? Máme být solidární k dobrovolné a aktivně prosazované islamizaci a šaríizaci (SRN už zná a uznalo mnohoženství) například evropského prostředí? Máme být solidární s tím, že jsme členy kolektivní obrany NATO, kde minimálně jeden člen - Turecko - už dávno nesplňuje parametry, které jsou definovány v jejich zakládacích dokumentech. Máme být solidární s nejen vylhanými, ale naprosto amatérsky provedenými "aktivitami v duchu hesla - než ctít pravdu - je lepší lhát se spojencem? Se "spojencem", který vyžaduje abychom se spolu s ním podíleli na ztrátě naší věrohodnosti? Či jde o solidaritu s tím, že demokracie a demokratické rozhodování, zosobněné mnohonárodním Evropským parlamentem (tedy i Polskem, Českou republikou, Maďarskem, Itálií, Rakouskem) je, trapně a rádoby skrytě, zcela programově předáváno Evropské komisi, respektive části politické reprezentace SRN, která je tím subjektem, který EK (zpoza rohu) řídí?! Viz autokratické vystupování madam M za celou EU a EP, tedy té madam M, která svou "kompetenci" a způsob uvažování již několikrát zřetelně prokázala, naposledy účelovým otevřením událostí, které se odehráli po porážce Německa, které průmyslově provádělo genocidu Židů a Slovanů.

Opět konstatuji, že jsem nezaznamenal, že by madam M obdržela od EP jakýkoliv mandát k takovému postavení a vystupování, že bychom měli premiérku Evropské vlády. Solidarita NENÍ dobrovolná či vynucená rezignace, není to souhlas s deformací demokracie. S ohledem na historii Evropy 20. století, se nacházíme opět v bodě zlomu, ve velmi, dle mého soudu, velmi nebezpečné situaci v níž se SRN již poněkolikáté v historii snaží, za ustrašeného přikyvování části ovčích politických hlav (...neměli by zapomínat na tzv. "halal" porážku, zejména ovcí...) dalších národů být tím, kdo ve skutečnosti vládne.

Takovou Evropu NECHCI!!! Pokud budu moci, budu se s ostatními spoluobčany, zastávajících stejný postoj, bránit takovému vývoji a směřování zuby nehty.

Omlouvám se.... ale návštěva Osvětimi značně zvýšila mou citlivost na signály zpoza našich hranic.

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

