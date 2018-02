Chalupa (ANO): Nepracující spoluobčané by neměli disponovat volebním právem

...pokud se chci vyjadřovat k dění ve společnosti, pokud se chci vyjadřovat k politice a aktivně ji ovlivňovat, musím studovat práce politologů a ekonomů, bez ohledu na to, zda jejich argumentace "ladí" či "neladí s mým politickým nastavením. Komentáře pana Kohouta studuji velmi rád, pokládám je za objektivní a nutné k uchopení problematik v širších souvislostech.

V tomto jeho komentáři mne zaujalo především potvrzení skutečnosti, že uzavřené nekombatibilní cizorodé komunity vzniklé migrací, hrají v tuto chvíli v západních společnostech významnou roli jako velmi silná (až jednoho dne rozhodující) volební základna pro "pseudolevicové" politiky - přesněji ty politiky, kteří pro udržení moci - úspěch ve volbách - jsou všehoschopní a za cenu krátkodobého individuálního prospěchu zcela bezohledně zrazují společnost jako celek. I tato okolnost hraje a bude hrát velmi podstatnou roli při další udržitelnosti projektu EU. Zmíněný článek ZDE.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o české prostředí - několikráte jsem se vyjádřil v tom smyslu, že nepracující spoluobčané, kteří jsou jen a pouze spotřebiteli sociálních dávek (a zdůrazňuji, že nemluvím o spoluobčanech, kteří se do tíživé životní, sociální situace dostali ne vlastní vinou/např.nemoc, seniorský věk apod), které může stát ještě stále štědře vyplácet díky solidaritě pracující většiny, BY NEMĚLI DISPONOVAT VOLEBNÍM PRÁVEM. Protože tito spoluobčané budou vždy a jednoznačně volit jen ty, kteří jim jejich nezasloužené výhody slíbí - a to je přece zřejmá a nepopíratelná deformace hodnot jako je "svoboda", "rovnost", "demokracie"!!!! Nerado se to slyší, tomu rozumím, ale to neznamená, že že tomu tak není.

Psali jsme: Chalupa (ANO): Ambice předsedy Výboru pro bezpečnost jsou zatím bez chuti a bez zápachu Chalupa (ANO): Nikoliv účty, ale resty! Chalupa (ANO): Krycí heslo: "Česko - země naším vystrašeným západním přátelům zaslíbená" Chalupa (ANO): Jsme suverénní stát, nebo jen bezmocní vykonavatelé nesmyslných požadavků?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV