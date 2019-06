Chalupa (ANO): Sjezd sudetských Němců na území suverénní ČR? Někdo se pomátl?

...a 24 fórů, jak jinak, opět "zabodovalo" v hybridní kampani proti vlastnímu obyvatelstvu...

Sjezd Sudetských Němců na území suverénní České republiky by vadil všem vlasteneckým Čechům, Slezanům a Moravanům, kteří ještě nezapomněli a znají trochu historii. V roce 2019 pro mne jako občana ČESKÉ republiky žádní sudetští Němci a sudetští Češi neexistují, rozeznávám jen občany České republiky a občany Spolkové republiky Německo. To, jestli jsou součástí Německa na Německé straně Německé SUDETY, to nevím - a je mi to srdečně jedno.

Ale dívám se na mapu mé vlasti, hledám nějaký Český územně správní celek s tímto názvem ...a nic. Že by státní příslušnost - SUDEŤÁK? ...také nic.

Na území České republiky, od zasloužené porážky Němců a dle Benešových dekretů z Československa odsunutých sudetských Němců po roce 1945 žádné SUDETY a SUDETSKÉ NĚMCE NEMÁME a doufám, že už nikdy takovou V. kolonu jiné mocnosti mýt nebudeme!

Kdybych byl ještě poslanec, dost bych se zajímal o to, koho velvyslanec České republiky v SRN vlastně zastupuje - jestli předválečné Československo nebo současnou Českou republiku a určitě bych od něj požadoval osobní vysvětlení na Výboru pro Evropské záležitosti...

Poznámka:

za a) nejsem vítač ani fanaticky zaslepený uctívač denních čí nočních Vlků, Medvědů, ani Orlů, zelených mužíků a už vůbec ne uctívačů půlměsice...

za b) - sudetští Němci rozhodně nejsou parametrem, který určuje kvalitu vztahu ČR a SRN a který je účelově vymyšlenou podmínkou politiků pana Hermana, Bělobrádka atp. jakéhosi "smíření", ke kterému různými způsoby již dávno došlo... že ale šlo především o dlouhodobou ambici "smíření" majetkového... zrušení Benešových dekretů?!

(převzato z Profilu)

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

ex-poslaen PSP ČR, konzultant obrana a bezpečnost

