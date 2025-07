Piráti: Zabránili jsme excesu z dílny hnutí ANO

Poslanci Pirátů, kteří na konci května ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně hlasovali pro přijetí novely, do ní prosadili řadu prakticky užitečných změn. A také zabránili škodlivému návrhu z pera hnutí ANO. Pirátské straně se podařilo vtělit do trestního zákoníku řadu pozitivních změn, jež pomohou modernizaci trestní politiky státu.

„Piráti byli ti, kdo dali podnět k tomuto zákonu. Jde o zásadní modernizaci trestání. Máme nejvíce vězňů v EU a díky tomuto zákonu nepůjde už člověk za několik drobných krádeží do vězení na 6 let, ale na spravedlivější dobu, třeba dva roky. Kromě toho na návrh Kláry Kocmanové bude lepší ochrana soukromí lidí před odposlechy. A taky prošel můj návrh na delší promlčení vražd. Ta se posouvá z 15 na 30 let. To znamená, že i po letech mohou pachatelé nejzávažnější trestné činnosti stanout před soudem,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti dlouho volali i po úpravě tzv. dětského certifikátu, v němž se zasazují za lepší ochranu dětí. Až nyní certifikát skutečně chrání děti a neumožní pachatelům závažných trestných činů, včetně sexuálního násilí, čistit si na něm záznamy. „Dětský certifikát má chránit děti, ne sloužit k očištění špinavé minulosti násilníků. Proto Piráti vždy trvali na skutečně přísných pravidlech a odmítali jakékoliv oslabení účinnosti certifikátu, jak se o to snažila ODS v čele s Markem Bendou,“ řekla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a Pirátů Olga Richterová.

Dlouhodobým tématem Pirátů je i zákonná úprava držení určitého množství konopí pro vlastní potřebu. Ta rovněž prošla Poslaneckou sněmovnou. Piráti dlouhodobě kritizovali skutečnost, že za pěstování konopí pro vlastní potřebu hrozí vysoké tresty, zatímco za daleko závažnější trestnou činnost padají nezřídka tresty mnohem mírnější.

„Samopěstování konopí pro vlastní potřebu je zásadní posun. Tři kytky na osobu a 100 gramů bude možné pěstovat a držet od příštího roku. Výsledek mohl být lepší. Více gramů na rostlinu, konopné kluby, delegace pěstování, regulovaný trh nebo změna paragrafu o šíření toxikomanie, který cenzuruje a posílá k soudu třeba za vydávání magazínu Legalizace vydavatele Roberta Veverku. To vše jsme s Piráty navrhovali jako rozšíření původního návrhu. Budeme bojovat dál. Tmáři a zastánci represe se snažili tento návrh zvrátit do poslední chvíle, ale nepodařilo se jim to. Za mě obrovské díky všem, celé komunitě, odborníkům, lidem i organizacím a v neposlední řadě i politikům. Na pořádnou změnu zatím nebylo dost politiků. Ale to se může změnit. Už třeba letos u voleb,“ komentuje pirátský poslanec Ivan Bartoš.

Kromě prosazení řady svých návrhů dokázali Piráti zabránit i excesu poslance Radka Vondráčka z hnutí ANO. Tzv. náhubkový zákon měl výrazně omezit možnosti zveřejňovat identitu osob ve všech fázích přípravného řízení, nejen státními orgány, ale také médii. „Tento zákon by zavedl cenzuru a novinářům jako ‚hlídacímu psovi‘ demokracie nasadil náhubek. Proto se mu říká náhubkový zákon. Je to zjevná snaha stran, které trpí korupčními kauzami jako je Stoka, Dozimetr, Nagyová nebo teď Motol, chránit mafiánské podhoubí, které odsává veřejné peníze,“ uzavřel Michálek.

