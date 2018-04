Chalupa (ANO): Šťastná to země, nebo vlastně nešťastná?

...a uprostřed toho všeho Češi, kteří v tom lítají jak nudle v bandě a pomalu opět rezignují na to, že by se mohli mít někdy jako Němci, přestože makají jako barevní...

Rozvařená a v řadě problematik nejednotná Evropská unie - nespokojenost Britů s fungováním EU se projevila pro všechny ekonomicky velmi nepohodlným Brexitem, totálně bezpečnostně nezvládnutá migrační krize, zadlužené země, neplnění Maastrichtských kritérii, nechtěné, ale vlastně logické politické změny v Rakousku a Itálii, vzdorovité Polsko, bojovné Maďarsko, V4 a migrační kvóty, hloupá směrnice o zbraních a střelivu (odzbrojení legálních držitelů zbraní), Španělský problém s Katalánskem, zavádění GPDR v době, kdy ve virtuálním matrixu už dávno kolují desítky miliony osobních dat (viz kauza "Facebook") atp. Tedy tato Evropská unie nyní zázrakem, "jako skoro jeden muž/ale asi jen na chvilku/" trestá společného protivníka? Ruskou federaci za něco, co nebylo a pravděpodobně ani nelze nikdy prokázat. Poznámka na okraj - nedávno byla na mediální tapetě kauza "Kuba", kdy měli američtí diplomaté utrpět poškození sluchu díky použití nepřátelské neznámé technologie. Nakonec se ukázalo, že si borci neuměli pořádně nastavit vlastní odposlechová zařízení...?!

Rusko se při pohledu na naši akceschopnost a rychlost rozhodovacích procesů a naše aktuálně reálné bojové schopnosti a naše nářky nad tím, jak ti ruští darebáci ovlivňují pomocí hybridní kampaně naše/vaše volby směje a v pohodě prodává zbraně Turkům,

Turecko je ochotně, jako člen naší společné kolektivní obrany, kupuje od pro námi definované největší bezpečnostní hrozby, a s jejich pomocí a s bestiemi z IS nyní společně vybíjejí Kurdy - tedy ty, kteří skutečně bojovali i v našem zájmu proti šíleným idejím Kalifátu a odřezávačům hlav v době, kdy jak NATO, tak i Rusko teprve přemýšlelo jestli s tím vůbec chtějí něco dělat. EU a NATO si s Turky vlastně neví rady - tedy i s těmi, kteří dnes už ve třetí, či čtvrté generaci žijí v Západní Evropě a vytváří tam milióny, pro někoho velmi ceněných voličů - a tak se s nimi raději dále bude jednat v rukavičkách a běda, když někdo nahlas řekne, jak to v reálu vypadá.

Katalánští poslanci jsou perzekvováni a zavírání úplně stejně, jako se to děje jiným, tureckým poslancům v Turecku. Předpokládám, že tak jako jsme se vydali do Turecka s cílem vyjádřit své hluboké rozladění nad počínáním režimu p. Erdogana ohledně dodržování lidských práv, svobody a demokracie, že stejně tak a se stejným cílem se urychleně vypraví podobná delegace Směmovny PSP ČR do Španělska, eventuálně přímo do Bruselu.

Je vůbec nějaký rozdíl mezi Ruskou federací a Tureckem? Asi jen v tom, že v Rusku není základna "Incirlik".

Arab přemýšlí, co si počne, až dojde ropa a jako tonoucí se stébla chytá, tak se i on chytá jediného, co může použít ve svůj prospěch (a nátlak) – Islámského Džihádu,

Chytrého a trpělivého Číňana to (ale jen zatím) moc nezajímá, má dost co dělat v Africe - demokracie sem, demokracie tam - zajišťuje si dlouhodobý politický a ekonomický vliv, nenápadně "obsazuje" obrovská území, zajišťuje si energetické a surovinové zdroje - zajišťuje si zdroje pro svůj další rozvoj a budoucnost pro 1,5 miliardy hladových krků.

Mačetami zmučený, hladový a žíznivý Afričan přemýšlí jak se nejlépe nelegálně dostat do Evropy, kde lítají pečení holubi rovnou do huby (holub = sociální dávka).

Američana zajímá daleko víc to, co dělá Číňan než Evropan, a tak se jeho pozornost nyní zaměřila na pacifickou oblast.

Německo by se rádo více kamarádilo s Rusem, protože dohromady, protože pak by 1+1 bylo hodnotově možná i více než 3, jenže neví jak na to. Ale toto si v žádném případě určitě nepřeje ani Američan ani Číňan.

K tomu "oživení" v oblasti ZHN - najednou s údivem zjišťujeme, že ze světa nezmizely ani jaderné, ani chemické zbraně, že možná přibudou problémy v oblasti biologických hrozeb (epidemie - neznámé choroby z mokřin kolem řeky Zambezi - fatální hrozba pro imunologicky bezbranné civilizované obyvatelstvo).

Nesmyslně se stupňující eskalace napětí mezi jadernými mocnostmi, islámský a extremistický terorismus, kybernetické hrozby násobené nástupem umělé inteligence a robotů atd.

A uprostřed toho všeho Češi, kteří v tom lítají jak nudle v bandě a pomalu opět rezignují na to, že by se mohli mít někdy jako Němci, přestože makají jako barevní - a místo toho, aby v tomhle zpitomělém světě drželi při sobě a urychleně řešili třeba modernizaci celého vzdělávacího systému, zavedli moderní a bezpečné ICT, spravili a dodělali dopravní infrastrukturu, věnovali se významnému posílení kapacit k vlastní obraně a bezpečnosti, aby udělali maximum pro to, aby se z České kotliny, krajiny kdysi medem a strdím oplývající, nakonec opravdu nestala jedna velká montovna a sklad. Místo toho se ve Sněmovně Parlamentu České republiky řeší takové, pro občana globálně významné věci, jako je například v podstatě bezvýznamné Čapí hnízdo, nebo jestli premiér, předseda Bezpečnostní rady státu může či nemůže vyměnit ředitele GIBS, nebo jestli prezident a vrchní velitel ozbrojených sil může či nemůže zadat úkol BIS…

Můj 11-ti letý syn reagoval na můj postřeh, že ta paní na kole jede i v tom chladu bosá, slovy, aniž by zvedl hlavu od mobilu: "jasně, to jsou ti co protestují proti botám". V téhle zemi ten, kdo se proti něčemu nevymezí, za každou cenu - kdo neprotestuje, kdo se proti něčemu nevymezí není "in", a dorůstající generace to vnímá jako úplnou, nudnou samozřejmost. Otázkou ale je, jestli tohle je zrovna ta svoboda, po které každý přirozeně touží.

Šťastná to země, nebo nešťastná?!

Převzato z profilu.

Ing. Bohuslav Chalupa ANO 2011

asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

