Chalupa: Domácí obranný průmysl jsme si zlikvidovali sami

Vedu lehkou diskusi na webových stánkách SECURITY na téma nákupu vrtulníků a dovolím si i zde k problematice vyzbrojování a armády jako takové obecněji poznamenat:

...politika je jedna věc, postavení ČR v globálním bezpečnostním prostředí je věc druhá, prachy (peníze daňových poplatníků) třetí a vojenská technika-železo + SW čtvrtá...

Co mi vadí a co mi nevadí - i v obraně a bezpečnosti - dávám dost často a veřejně najevo, bohužel (pro někoho bohudík) už nemám přístup do masových médií.

Náš domácí obranný průmysl nezlikvidoval žádný Boeing (AERO), ten jsme si zlikvidovali sami a dobrovolně... Zdvižené obočí? ...díky tomu, že jsme v devadesátých letech dobrovolně zvolili politickou reprezentaci, shromážděnou kolem zbožštělého prezidenta V. Havla, aniž jsme tušili, co to přinese.

A o tom, co potřebuje AČR, rozhodují - měli by rozhodovat (za příslušné kontroly našimi poslanci) především ti, co techniku budou používat - vojáci Armády České republiky.

A k čemu ji budou používat?

O tom v zásadě rozhoduje občan - volič, který si zvolí či nezvolí toho kterého politika - dobře nebo špatně, kterému svěří i toto rozhodování... Protože o použití armády rozhodují demokraticky zvolení politici, nikoliv vojáci - a tak to má být. Tož tak.

Ing. Bohuslav Chalupa BPP

ex-poslanec (2013-2017), zastupitel, obrana a bezpečnost

kontrolní výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bohuslav Chalupa: Toto není poplašná zpráva! Během pěti dnů můžeme mít na ulicích občanské nepokoje charakteru občanské války, pokud... Chalupa: Kruh se uzavírá Chalupa: Vůči všem snahám o revizi historie buďme velmi ostražití Chalupa: Na psí loajalitu ANO dojede

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV