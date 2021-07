Chvojka (ČSSD): Nemáme se za co stydět, nemáme se čeho bát

reklama

Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.

Chtěl jsem na vašeho předchůdce pana kolegu Hanzela apelovat, aby už nikdy neříkal, že se připraví nebo že je v pořadí pan předseda Chvojka, protože já jsem byl v pořadí, nakonec asi hodinu jsem se připravoval, až jsem skoro zapomněl na to, co mám říct, protože ta smršť faktických poznámek leckdy nemá logiku a skoro je potřeba zapřemýšlet nad tím, jestli mají v jednacím řádu nějaký smysl, nebo ne, protože mně přijde, když se na to zaměříme, že ten smysl to nemá, jenom to slouží k nějaké politické prezentaci, a ne k čemu to sloužit má. Ale to jen tak na okraj.

Já za poslanecký klub ČSSD, za stranu jako takovou, jenom zopakuji to, co jsem říkal na úterní tiskové konferenci. Ona ta věc zřízení vyšetřovací komise má dvě linie. Ta první je taková, že my jako ČSSD se nestydíme za fungování ministerstev, které máme v gesci a které se potýkají a potýkaly s covidem, tzn. zejména za Ministerstvo vnitra a za Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže my se nebojíme zřízení vyšetřovací komise, nemáme z toho žádný strach a z toho důvodu vyšetřovací komisi resp. její zřízení podpoříme. Máme do této vyšetřovací komise i nominanta, kterým je pan doktor, kolega, respektovaný Jiří Běhounek, minimálně odborník na zdravotnictví a na věci, které s tím souvisí. Takže komisi podpoříme. Opakuji, nemáme se za co stydět, nemáme se čeho bát.

Pak je tady ta druhá linie, kterou říkali přede mnou někteří kolegové. Já musím souhlasit s tím jako člověk, který tady sedí už nějakou dobu, že byly různé vyšetřovací komise za ta různá léta, když se podívám do minulosti, málokterá vznikla dva a půl měsíce před volbami, vznikly často na začátku funkčního období. Většinou málokdy nebo skoro vůbec něco vyšetřily. Takže je otázka, jestli vyšetřovací komise, kterou zřídíme dnes, tzn. 15. července do 8. října, je schopná něco zjistit, něco projednat, něco vyřídit, něco zásadního zjistit tak, aby ty výsledky, které ta komise má mít, měly nějakou relevanci. Takže to je otázka druhá. Je to otázka na to samozřejmě, jak ta komise bude fungovat, jestli bude zasedat v době července, toho zbytku, který nás čeká, srpna a září, opravdu intenzivně, permanentně třeba několikrát týdně, nebo těch zasedání bude pár a tam se opravdu nemůže zjistit a nemůže projednat vůbec nic.

Takže resumé - podporujeme komisi, za druhé ale je otázka, jestli v tom krátkém časovém období může vůbec něco relevantně zhodnotit.

Děkuji.

