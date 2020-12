Chvojka (ČSSD): Novela zákona o zaměstnanosti, která řeší koronakrizi? Nemáme

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, my v zásadě jako poslanecký klub ČSSD souhlasíme s návrhem, který vzešel z grémia, až na dvě drobnosti, z našeho pohledu tedy možná ne drobnosti, ale velmi důležité věci, které bychom chtěli zařadit dříve, než se například projedná zákon o kormoránech. Já rozumím tomu, a konec konců jsem novelu zákona podepsal, že kormoráni jsou velký problém, že jejich "chování", kdy některé ryby uloví a sežerou, a některé ani nesežerou, ale jen tak ťuknou zlomyslně, ve vodě a nechají je mrtvé ležet, že to je problém, ale myslíme si, že jsou tady ještě větší problémy.

Tím jedním problémem je kurzarbeit. My tady nemáme stále novelu zákona o zaměstnanosti, která řeší koronakrizi, která řeší zaměstnanost, která řeší náhradu mzdy zaměstnanců, kteří se ocitnou v problémech díky tomu, že firmy se ocitnou v problémech kvůli pandemii. A potom tady řešíme - zatím bohužel jenom ústně - problematiku zákaznických dluhů. Tudíž my máme a navrhujeme dvě alternativy k tomu programu tak, jak vzešel z grémia.

Navrhujeme za prvé to, že bychom chtěli zařadit za tu senátní vratku jako bod číslo jedna tisk 1025, to je zákon o zaměstnanosti, druhé čtení. Za ČSSD a Ministerstvo práce a sociálních věcí si myslíme, že vše, co se mělo, mohlo, udělat, se udělalo. Proběhla politická jednání v rámci koalice s opozicí, jsou načtené pozměňovací návrhy včetně těch, které podporuje tripartita a většina politických stran zde ve Sněmovně. A nyní zbývá vlastně ještě to předposlední rozhodnutí a to je rozhodnutí ve výboru a poté to finální na plénu hlasováním.

Já a celá sociální demokracie máme za to, že již nemáme moc času, že zaměstnanci a zaměstnavatelé musí a měli by znát pravidla včas, musíme prostě včas zabránit účinně masivnímu propouštění. My bychom chtěli, aby byl kurzarbeit účinný nejpozději od 1. března. Uvědomme si prosím, že musí ještě, pokud tento tisk schválíme v rámci Sněmovny, proběhnout jednání v Senátu. Samozřejmě poté případně, pokud bude tisk schválen, jde k prezidentovi. Sněmovna musí tedy podle nás jednat rychle. Proto prosím rozhodněme dnes hlasováním. Ukáže se, kdo kurzarbeit chce a kdo ne a tudíž prosím navrhuji tento bod jako bod dnes číslo dvě, to znamená po té senátní vratce.

Druhá naše priorita - a tu navrhujeme jako bod číslo tři, to znamená druhý bod po senátní vratce - to jsou dětské dluhy. To je téma, které tady řešíme dlouhou dobu, jak jsem řekl na začátku, bohužel zatím jenom ústy a nikoliv činy. My jsme díky Kateřině Valachové svolali minulý měsíc mimořádnou schůzi. Ta zůstala bohužel jako jediná z těch všech mimořádných schůzí doposud přerušena a dohoda stran před nějakými třemi týdny určila to, že tento bod by měl mít dneska prioritu, že by měl být jako bod číslo jedna. Bohužel se díky nějakým věcem tato priorita posunula, ale já si myslím, že zkusme dát tento tisk co nejvýše.

Máme za to, že toto jsou zásadní priority ČSSD. Opakuji kurzarbeit. Ukažme hlasováním, kdo o to stojí, kdo chce, aby se řešila zaměstnanost, kdo nechce, aby zaměstnanci zůstali díky koronakrizi v problémech. To stejné dětské dluhy. Myslíme si, že to je anomálie. Myslíme si, že mnozí z vás si myslí to stejné. A konec konců mě mrzí, že musíme tady jako ČSSD lobbovat za návrh, občanský zákoník, (nesroz.) občanského zákoníku za návrh Ministerstva spravedlnosti.

To znamená, je to vládní návrh, vládní návrh ministra za hnutí ANO, a my bychom chtěli prostě jenom, aby byl posunut výš a aby dětské dluhy byly v rámci dnešního jednání projednány v rámci prvního čtení a postoupeny co nejdříve a co nejrychleji do ústavně právního výboru. Děkuji.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Chvojka (ČSSD): 99,9 % lidí chce zkrátit stavební řízení Chvojka (ČSSD): Navrhujeme zkrácení podmínky hospitalizace na čtyři dny včetně dne přijetí a propuštění z nemocnice Pavel Novotný proti Babišovi: Jak de*il jsem tiskl jejich nařízení. Pak jsem se na to vy*ral. Zvracel bych Vy máte vedlejšák v České televizi, rýpal Kováčik do Piráta. A pak nejspíš naštval všechny neziskovky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.