Čižinský (KDU-ČSL): Někdo bydlí v domě, kde v jednom bytě je jedna neustálá party

Děkuji za slovo. Já bych se rád přece jen toho návrhu zastal, protože ta situace je skutečně velmi vážná. Kdo bude říkat, že to je problém Prahy, tak má pravdu a současně nemá, protože ten problém Prahy je také problémem všech, kteří do Prahy jezdí studovat, do Prahy jezdí pracovat. Těch všech se týká také to, že prostě jeden byt, který je využíván nevhodně, omezuje vlastnická práva všech těch okolo, protože pokud někdo bydlí v domě, kde v jednom bytě je jedna neustálá party, tak samozřejmě je fajn říkat - volejte policisty, ale všichni víme, že to úplně přesně nefunguje.

Dalším faktorem pochopitelně je, že tyto byty - a to je fakt - prostě chybí na dlouhodobém nájemním trhu. To znamená, problém je, je potřeba ho řešit a já jenom garantuji, že určitě v zastupitelstvu, aspoň za lidi, kteří jsou tam za nás, bude vůle dát to k dispozici městským částem, stejně jako to probíhá vždycky, když se nějaká vyhláška nebo nařízení dělá, je vždycky tendence respektovat názory městských částí, protože ony jsou tomu problému nejblíže.

Mgr. Jan Čižinský



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Ty, co dneska pronajímají legálně, odeženeme do šedé zóny Holomčík (Piráti): K politice patří i nějaká hra s emocemi Bělobrádek (KDU-ČSL): Nesrovnávejme člověka a zvíře Válková (ANO): Exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.