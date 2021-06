Čunek (KDU-ČSL): Zase ten rasismus

reklama

Ještě jsme nedořešili údajný rasismus fotbalisty Kúdely a internetem letí další pseudokauza. České holky, tanečnice, na internetu zveřejnily video, jak tančí domorodý maorský tanec Haka na indické melodie. Ten tanec, který zná snad celý svět, každý si ho vybaví a kde, kdo ho zkouší. Vzpomínám si, že kolegové z pražské KDU-ČSL ho kdysi použili i v předvolební kampani.

Pochopil bych, kdyby se tímto provedením cítili Maorové zesměšněni. Ale že se vystoupení českých tanečnic někomu nelíbí a nazývá to rasismem? Copak kvůli českému pojetí tance Haka, nebudou smět Maorové chodit nakupovat? Budou mít zakázáno chodit do školy? Nebudou smět jezdit hromadnou dopravou? Nedostanou práci? To jsou věci, které se děly a byl to rasismus. Ale napodobení tance? Věřím, že česká společnost by vůbec nebyla pohoršená, kdyby si Maorové chtěli zatančit náš moravský Odzemek.

Jsou země, kde rasismus je problém. Ale my to nejsme. Je správné, že si to ty dané státy chtějí řešit, ale často to dělají takovou silou a takovým způsobem až je to kontraproduktivní. Samozvaní strážci spravedlnosti a bojovníci za všechno dobré se staví do role jediných spravedlivých. Ještě chybí, aby na státní útraty odjela z Prahy početná delegace s omluvou a dary. Vždyť pozornost médií je zajištěna. Protože o tu tady jde především!

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

