Cvalín (KSČM): Jiří Drahoš, alias "Bas" aneb Jeho utajená minulost

Na veřejnost před několika dny pronikly informace o tom, že Jiří Drahoš prý před rokem 1989 spolupracoval s StB. Mimochodem, po internetu se šíří celkem 3 různé varianty této zprávy. Ale každá jiného rozsahu. Ovšem je nutné podotknout, že jsou to opravdu zatím neověřené zprávy. A věřím, že J. Drahoš, který je v nich interpretován jako spolupracovník, bude dělat vše možné pro to, aby své jméno očistil. Ale je to možné?

Vždyť Drahošovi příznivci tohoto prezidentského kandidáta, který v prvním kole prezidentské volby skončil na druhém místě, označují za novodobého Masaryka. Ale toto je samozřejmě urážka prvního československého prezidenta, neboť pan Drahoš zdaleka není takový demokrat, za jakého se vydává. A už vůbec ne s úplně čistou minulostí.



Jiří Drahoš není politik, i když kandiduje na prezidenta. Ale toto není omluva pro to, že nezná Ústavu ČR, zákony republiky a mnoho dalších věcí. A mimochodem, on jako politik, musí občas překousnout i nějaké informace, týkající se jeho osoby a zejména minulosti. Zatím toto stále nezvládá.

Petr Cvalín KSČM

Facebook: https://www.facebook.com/petr.cvalin

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Kdo to vlastně je Jiří Drahoš? Uměle médii podporovaný protikandidát prezidenta Zemana. Podporovaný Michalem Horáčkem, který dle některých zdrojů předložil zfalšované lustrační osvědčení, zamlčel hospitalizaci v ústavu, či se snad i věnoval nelegálním sázkám na dostihy. Mimochodem, M. Horáček byl v 80. letech tajnou službou vytipován ke spolupráci. A to s krycím jménem Sázkař. Žel musíme konstatovat, že o jeho činnosti nelze dnes nic zjistit a to ani z dochovaných záznamů policie před rokem 1989. Pan Horáček, si od 18 let přivydělával způsobem, který v tehdejší době nebyl zcela obvyklý. A to takovým, že většinu času trávil na závodišti v Chuchli, kde přijímal sázky na koně. A tehdejší režim mu toto podnikání toleroval. Divné, že ano....? Proč asi? Ať si každý odpoví sám. A je jasné, že když dojde na tuto kapitolu jeho života, tak znatelně znervozní. Některé prameny uvádějí, že M. Horáček donášel na Františka Cigánka. Ve spisech tajné služby se dále uvádí, že Horáček je prověřená osoba......A přesně tato osoba, která asi nemá zcela čistou minulost, bude poučovat občany ČR o slušnosti, demokracii...Ale to nehlavnější je, že když M. Horáček prohrál v prezidentských volbách, vyjádřil podporu Drahošovi, o kterém, jak jsem psal, se spekuluje, že taktéž spolupracoval s tajnou službou. "Čistý politik podpořil druhého čistého politika".



Mimochodem, Jiří Drahoš má velmi zkreslenou představu o demokracii. Nezapomeňme na to, co nedávno prohlásil. A to, že referendum o vystoupení ČR z EU by nikdy nevypsal. Takto vypadá demokracie v podání Drahoše. Politika, který je uměle podporován různými médii. A ještě by se mělo neustále zmiňovat to, že jedním z klíčových volebních manažerů Drahoše je Jakub Kleindienst, který má za sebou pestrou minulost. Kleindienst působil ve vedení firmy, stíhané v kauze Davida Ratha i v řadě dalších společností, které byly v insolvenci. Toto je další temný škraloup J. Drahoše.



Pokud si lidé za prezidenta volí Drahoše, ať počítají s tím, že v ČR bude zanedlouho euro, budou po republice rozmístěny posádky zahraničních vojsk a v žádném případě se občané nebudou moci zcela demokraticky rozhodnout o setrvání ČR v EU. Další zarážející věc je ta, že Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů, potencionálních teroristů. Volte Drahoše a zanedlouho Česká republika nemusí být zcela bezpečným státem pro své občany.



Pokud lidé opětovně zvolí pana Zemana, tak se můžeme spolehnout, že prezident Zeman bude tak jako dřív bránit zájmy České republiky a zejména jejích obyvatel.

Psali jsme: Cvalín (KSČM): Voliči KSČM chtějí změnu. Nové tváře Cvalín (KSČM): Čeští vojáci nesmí být nadále pěšáci válečných plánů NATO Cvalín (KSČM): KSČM by měla podpořit Miloše Zemana v prezidentské volbě Cvalín (KSČM): Jiří Drahoš má pochopení pro teroristické činy bratří Mašínů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV