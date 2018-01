Cvalín (KSČM): Nová fakta o Jiřím Drahošovi

Pokud si člověk dá tu práci, tak objeví dosud utajovaná fakta o Drahošově minulosti. Věděli jste například, že Drahoš byl ještě donedávna úřadujícím předsedou české asociace Římského klubu? Co je to vlastně ten Římský klub? Zkráceně to je zednářské společenství. Podívejme se na dnešní Německo, konkrétně na kancléřku Merkelovou, která patří k zednářům a iluminátům. Kdyby Merkelová neměla úzké styky se zednářským hnutím, nikdy by se nedostala na tak významný státnický post. Elitní spolek Bilderberg řídí svět. Není o tom pochyb. Kdo je s tímto spolkem zadobře, bude dobře odměněn. O tom by mohli dobře vyprávět Karel Schwarzenberg, politolog Jiří Pehe, Karel Kovanda a Michael Žantovský.....

Pro mnoho lidí je Drahoš vhodný kandidát na prezidenta. Je to akademik, prý slušný člověk atd. Ale podívejme se na to, kdo Drahoše podporuje. Vždyť většinu peněz na kampaň dostal ze zahraničí. To znamená, že když Drahoš vyhraje volby, bude zavázán "někomu" ze zahraničí. De facto to znamená poslouchat příkazy ze zahraničí. Ze zahraničí, kde se ve velkém přijímají islámští migranti, potenciální teroristé, kde pojem demokracie je jen pouhé slovo a kde jedinec nemá skoro žádnou svobodu. Až sem to dotáhla západní Evropa, bohužel. Dokonce jsem někde zaznamenal, že Jiří Drahoš prý dostal finanční dar i od lidí, kteří jsou svázání s Mosteckou uhelnou.

Napadlo někoho, proč Drahoš dostává milionové dary? A to i od těch méně známých? Protože pokud by byl Drahoš zvolen, bude jim zavázán. Sponzoři budou diktovat, Drahoš bude poslouchat. Mimochodem, TOP 09 s Kalouskem, nejvíce podporují J. Drahoše. Drahoš je de facto kůň TOP 09 a zejména některých lidí, kteří nemají asi zrovna čistou minulost.

Petr Cvalín KSČM

Facebook: https://www.facebook.com/petr.cvalin

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vypadá to tak, že s největší pravděpodobností je Jiří Drahoš snadno vydíratelný. Tím pádem bude muset být velmi poslušný...

Je to nedávno, co jsem si se zájmem přečetl menší článek od člověka, který prý osobně zná Drahoše. Podle tohoto autora - jméno si nepamatuji a ani bych ho neřekl, byl J. Drahoš krysa již dávno. Údajně svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: "Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent." Dále prý mají lidé z tvrdého jádra Charty 77 k dispozici nejen kopii jeho skartovaného svazku StB, ale i další materiály ohledně jeho sexuální úchylky a ututlaných případů, také důkazy zahlazení jeho krádeží výměnou za nadstandardní výkony při spolupráci s StB a konečně vydírání kolegů ohledně spoluautorství na patentech.

Položme si otázku, zdali ČR potřebuje prezidenta, který by byl v prvé řadě asi snadno vydíratelný. A to jak různými tuzemskými skupinami, tak i zahraničními. Potřebuje republika prezidenta, který má vazby na zednáře? Potřebujeme za prezidenta mít toho, kdo se vyjádřil v tom smyslu, že by přistoupil na povinné kvoty ohledně "uprchlíků"? Ne, v žádném případě. Česká republika potřebuje prezidenta, který se nenechá vydírat a je v prvém případě vlasteneckého cítění!

(přezvato z Profilu)

Psali jsme: Cvalín (KSČM): Jiří Drahoš, alias "Bas" aneb Jeho utajená minulost Šimůnek (KSČM): Jen Miloš Zeman je pro mne prezidentem Grebeníček (KSČM): Občanům by neměli lhát Ondráček (KSČM): Pošlete na policejní prezidium Dr. Chocholouška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV