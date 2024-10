DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Žádáme zrušení Taxisova příkopu a úpravy nebezpečných překážek na Velké pardubické

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT před čtyřmi lety důrazně žádala kompetentní orgány veřejné moci a další právnické i fyzické osoby, které s tímto případem mají cokoliv společného, popř. mají možnost spolurozhodování či ovlivňování fungování Velké pardubické (Velká pardubická steeplechase), aby urychleně reagovaly na úmrtí koně Sottoventa při posledním závodu a přijaly opatření, jimiž obdobným událostem v budoucnu zamezí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že loňský tragický závod Velké pardubické, při kterém zahynul devítiletý ryzák Stuke a jeho jezdec utrpěl vážná zranění, jen potvrdil, že rizikové překážky jsou životu nebezpečné a pády mohou mít fatální následky.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názorem bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, že Velká pardubická je týrání zvířat. "Ti chlapi vědí, do čeho jdou, ať si zpřelámou, co chtějí. Kde ale, k čertu, bere někdo tu zvrácenou odvahu vystavovat takovému riziku nevinná zvířata? Podle mě je to odsouzeníhodné týrání.“ (Expres 8. 10. 2023)

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT poukazuje na to, že se jedná již o 27. oběť obávané překážky a že za historii závodů přišlo o život více jak padesát koní. Poukázala tak na nebezpečnost překážky tzv. Taxisova příkopu, na kterém dochází ke zranění a úmrtí zvířat opakovaně. Z tohoto důvodu považuje DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za nutné tuto překážku ze závodu vypustit, tzn. ji zrušit.

V reakci na výzvu DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT byla již více jak 13 000 petenty podepsána petice za zrušení Taxisova příkopu pro závody koní na Velké pardubické a zmírnění dalších nebezpečných překážek občany, kterým není též lhostejné zbytečné mrzačení a umírání koní na tzv. „smrtící pasti“ oficiálně nazvané Taxisův příkop.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT připomíná, že v anketě na známém webovém portálu se vyjádřila jasná většina pro zrušení Taxisova příkopu. V otázce "Měl by se zrušit Taxisův příkop" totiž hlasovalo 61% občanů pro odpověď „Ano – je zbytečné, aby na něm umírali koně“, 5% občanů pak pro odpověď „Zrušit by se měla celá Velká pardubická“. Pouze třetina hlasujících by byla pro zachování Taxisova příkopu. Ankety se zúčastnilo 7 551 občanů.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, že doposud nebylo ze strany odpovědných a spoluzainteresovaných institucí a orgánů veřejné moci reagováno jinak než pouze odpovědí o zřízení expertní komise, která se bude tématem průběhu dostihů a Taxisova příkopu, včetně případných úprav překážky, zabývat. Vzhledem k této skutečnosti, pokud tedy nedojde k vypuštění překážky s názvem Taxisův příkop a zmírnění dalších nebezpečných překážek, využije DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT další zákonné možnosti, které připadají v úvahu, a obrátí se současně s žádostí o pomoc na mezinárodní organizace a instituce zabývající se ochranou zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!

MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.

BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.

CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.