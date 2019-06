DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT nesouhlasí se záměrem plánované výstavby na Zhůří u Rejštejna na Šumavě

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje se všemi důvody proti výstavbě budov na Zhůří, které se nachází nedaleko Horské Kvildy a je považováno za „diamant šumavské přírody“.

1. Výrazný a fatální zásah do krajinného rázu této atraktivní lokality, ale i Šumavy komplexně. Měl by zde vzniknout zcela nový soubor staveb na území, kde již více než 60 let zástavba není.

2. Pro vznik Národního parku byla podstatná právě historická skutečnost, že se na jeho území posledního půl století nezasahovalo, že území bylo minimálně ovlivňováno člověkem. Plánovaný záměr popírá tuto skutečnost, vznik nové obce Zhůří jde proti samé podstatě a principům Národního parku Šumava.

3. Zhůrské bezlesí je též viditelné z většiny šumavských vrcholů, z rozhleden na Poledníku, Pancíři či z masivu Roklanu, tedy z typických a mimořádně významných vyhlídkových míst soustřeďujících pohyb turistů, kde je důraz na panoramatické vnímání s minimem vizuálně negativních prvků v mnohém prioritní (použita citace z EIA).

4. Zájem veřejnosti na zachování stávajícícho stavu tohoto území rozhodně převažuje nad zájmem jednotlivce.

5. Není vyloučen negativní vliv staveb a jejich plánovaného provozu na vzácné biotopy v jejich bezprostředním okolí (druhově bohaté smilkové louky, podmáčená lokalita s chráněnými vstavači) a na chráněné živočichy, zde se též vyskytují (rys ostrovid, jeřábek lesní, křepelka polní, žluna šedá).

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT žádá odpovědné orgány o zamítnutí výstaby - projektu, který by nenávratně poškodil přírodní bohatství Šumavy.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT řadí mezi své hlavní priority ochranu zvířat a jejich práv, ale i ochranu přírody, životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví.

