Americký prezident by měl uznat své „selhání“ na Ukrajině a zaměřit se na domácí problémy, prohlásil prezidentský kandidát Robert F. Kennedy a dokládá to nařízením prezidenta Bidena:

„Nařízením rozmístění dalších 3000 záložníků do Evropy se americký prezident Joe Biden připravuje na boj proti ruským silám na zemi na Ukrajině“, uvedl demokratický prezidentský kandidát Robert F. Kennedy Jr.. Tisíce Ukrajinců již přišly o život, protože „americký zahraničněpolitický establishment vmanipuloval jejich zemi do války... Nyní, místo aby uznal selhání, hodlá Bidenova administrativa obětovat i americké životy,“ řekl Kennedy.

"Biden zabloudil," napsal v pátek Kennedy na Twitteru s tím, že prezident by se měl zaměřit na americké domácí problémy, místo aby se snažil dosáhnout "globální vojenské dominance."

„Chci, aby lidé pochopili, o čem tato mobilizace vojsk je. Jde o přípravu na pozemní válku s Ruskem,“ řekl.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myšlenka porazit Moskvu v jejím konfliktu s Kyjevem je „marnou geopolitickou fantazií“ Bidenovy administrativy, dodal konkurenční demokratický prezidentský kandidát.

Ve čtvrtek Biden podepsal výkonný příkaz mobilizující 3000 členů rezervy americké armády k posílení řad operace Atlantic Resolve, kterou Washington zahájil v Evropě v roce 2014 poté, co se Krym znovu připojil k Rusku po převratu v Kyjevě podporovaném Západem.

Podle armádního generálporučíka Douglase Simse, ředitele operací společného štábu, tento krok „znovu potvrzuje neochvějnou [americkou] podporu a odhodlání bránit východní křídlo NATO“ v důsledku ruské vojenské operace na Ukrajině.

Mluvčí amerického evropského velitelství (EUCOM), kapitán námořnictva Bill Speaks, kupodivu řekl, že rozmístění záložníků „nezmění současnou úroveň postavení sil v Evropě“.

Přední republikánský prezidentský kandidát, bývalý prezident Donald Trump, také řekl několik ostrých slov o Bidenově rozhodnutí poslat více amerických vojáků do Evropy. Jedná se prý o bezhlavou eskalaci na Ukrajině, kterou Bílý dům "vysiluje americkou armádu do bodu katastrofy“.

„Joe Biden nemůže ani vyjít po schodech Air Force One, aniž by zakopl. Poslední věc, kterou by tato nekompetentní administrativa měla dělat, je posunout nás dál směrem ke třetí světové válce.“

Trump zopakoval své dřívější tvrzení, že pokud se znovu stane prezidentem, ukončí konflikt na Ukrajině do 24 hodin. „Ani jedna americká matka nebo otec nechce poslat své dítě zemřít do východní Evropy. Potřebujeme mír."

Další republikánský kandidát na prezidenta, Vivek Ramaswamy, uvedl, že je „vyloženě znepokojivé“, že americká média ve svých zprávách prakticky neinformují o prezidentově příkazu. „Jaké je nyní ospravedlnění [vysílání záložníků do Evropy]? Jaké jsou tam operace? Kam půjdou? Co budou dělat? Potřebujeme odpovědi, ne to zametat pod koberec, jak Biden preferuje“ uvedl Ramaswamy v prohlášení.

Sen české vlády je zřejmě udělat z naší země nástupní prostor pro válku s Ruskem. Obávám se však, že tím poněkud utrpí klimatizované hangáry pro americké stíhačky F 35, kterými ministryně obrany Černochová zdůvodňuje dvojnásobnou cenu stíhaček oproti ceně, za kterou koupil F 35 Izrael.

