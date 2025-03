David (SPD): Vance varuje EU před civilizační sebevraždou

Americký viceprezident řekl, že chce, aby „kolébka křesťanské civilizace“ vzkvétala. Mnoho evropských zemí by mohlo být na pokraji „civilizační sebevraždy“ kvůli své laxní politice hraničních kontrol a omezení svobody slova, varoval americký viceprezident J. D. Vance a opakoval to, co řekl minulý měsíc na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

V rozhovoru pro Fox News, zveřejněném v pátek Vance zdůraznil hluboké kulturní a náboženské vazby mezi USA a Evropou a označil kontinent za „kolébku západní civilizace“, která je podle něj nyní vystavena velkému riziku. „Celá myšlenka křesťanské civilizace, která vedla k založení Spojených států amerických, se zformovala v Evropě. Kulturní pouta, náboženská pouta – tyto věci přetrvají mimo politické neshody,“ řekl Vance. „Ale myslím si, že Evropě – a upřímně řečeno, řekl bych to o Americe ještě před rokem – hrozí, myslím, civilizační sebevražda.“

Vance varoval, že neochota nebo neschopnost kontrolovat hranice v kombinaci se snahou omezit svobodu projevu, když občané protestují proti problémům, jako je nelegální přistěhovalectví, mohou mít vážné důsledky. „Nejsou schopni nebo ochotni – příliš mnoho zemí – kontrolovat své hranice... Vidíte, jak začínají omezovat svobodu projevu svých vlastních občanů, i když tito občané protestují proti věcem, jako je invaze migrantů, kvůli které byl zvolen [prezident USA] Donald Trump a řada evropských vůdců,“ vysvětlil viceprezident a vyjádřil naději, že evropské země začnou tyto problémy řešit.

V reakci na kritiku, že jeho postoj by mohl narušit vztahy mezi USA a jejich evropskými partnery, Vance tvrdil, že čestné diskuse mezi spojenci jsou zásadní. „Pokud máte zemi, jako je Německo, do které přichází dalších několik milionů imigrantů ze zemí, které jsou s Německem naprosto kulturně neslučitelné, pak je jedno, co si o Evropě myslím,“ prohlásil.

Vance dodal, že nekontrolovaná imigrace v EU by mohla mít důsledky pro USA, protože někteří jednotlivci by nakonec mohli usilovat o vstup do Ameriky. „Chci, aby Evropa vzkvétala. Chci, aby byli důležitým spojencem. Součástí toho bude, že Evropa bude respektovat své vlastní lidi, respektovat svou vlastní suverenitu a Amerika za ně tuto práci dělat nemůže,“ řekl.

V únoru přednesl Vance plamenný projev na mnichovské bezpečnostní konferenci, kde kritizoval evropské vůdce za to, že se obávají vlastních voličů a nedodržují demokratické hodnoty, a přitom cenzurují protichůdné hlasy pod záminkou boje proti „dezinformacím“. „Hrozba, které se vůči Evropě nejvíce obávám, není Rusko, není to Čína, není to žádný jiný vnější aktér... to, čeho se obávám, je hrozba zevnitř,“ řekl Vance v projevu, který Trump později označil za „velmi brilantní“.

