David (SPD): Zdražování masa se v EU chystá. Článek PL není zavádějící, jak říká Euroaktiv

reklama

Portál Euroaktiv, který informuje čtenáře ve prospěch přesvědčení o blahodárnosti EU pro české občany (viz například výtka, že se Česko dostalo do pozice potížisty v důsledku „iracionálního a zbytečného“ odmítání „uprchlíků“ – k přečtení ZDE) tvrdí, že Parlamentní listy (PL) poskytly zavádějící zprávu o připravovaném zdražování masa. Odkaz na příslušný článek, jehož autorkou je Aneta Zachová na témže portálu, a na původní stať PL lze nalézt v dalších souvislostech na konci tohoto textu.

Připravuje se Zelený úděl (chudoby)

Zachová ve výše zmíněném článku opakuje, že skupina poslanců z řad sociálních demokratů a Zelených podpořila zprávu nizozemské neziskové organizace True Animal Protein Price Coalition (TAPP) představenou na půdě Evropského parlamentu (EP) v Bruselu. Navrhuje v ní zavedení vyšších cen pro masné výrobky. Zdůvodňuje to nezahrnutím škod na zdraví a životním prostředí do ceny. Namítá však, že: „Zpráva není předmětem jednání Evropského parlamentu a její výsledky nejsou součástí žádného legislativního návrhu. Skupina poslanců mimo jednání Evropského parlamentu pouze vyzvala k tomu, aby se EU ve svých plánech, konkrétně v Zelené dohodě pro Evropu (známo též jako Zelený úděl či Green Deal - pozn. red.) a v nové unijní potravinové politice označované jako Farm to Fork Strategy (F2P) – věnovala i cenám masa.“

Nebojí se pirát Peksa, co mu řeknou doma?

Podle autorky si na akci účastníci dělali starosti s tím, že profit z obchodu s masem mají spíše řetězce než zemědělci, a to by se novým cenovým systémem mělo změnit. Toto tvrzení je však nepravdivé, zmínka o nespravedlivém oceňování zemědělců byla naprosto okrajová. Cílem je podle jejich vlastního tvrzení v tiskové zprávě z 3. 2. převést Evropany na rostlinnou stravu s minimem živočišných bílkovin, protože chov zvířat prý škodí životnímu prostředí. Autorka článku tvrdí, že podle piráta Mikuláše Peksy se frakce zelených zdaněním masa nezabývá a nikdy se jimi nezabývala. To je docela možné, protože frakce se na svých jednáních zabývají organizačními a nikoli věcnými otázkami, ty se řeší ve výborech. Podobně frakce ID (členem je SPD) se nikdy nezabývala imigranty. Poslanci ve frakci Zelených však podporují „Zelený úděl“, jehož součástí má být také „spravedlivá cena masa“, o které se bude hlasovat, až přijde na pořad jednání. Poslanec Peksa podle článku konstatuje, že o daňových otázkách rozhodují členské státy jednomyslně a zelení jsou pouze ve čtyřech vládách. To je sice hezké, ale hlasují ministři financí z vlád, kde jsou také socialisté a jiní stoupenci víry svaté Gréty. Se Zeleným údělem souhlasila většina poslanců EP, když volila Ursulu von der Leyenovou, která Zelený úděl označila za hlavní cíl Evropské unie. „Strategie Farm to fork“ je jeho součástí a k té zase patří „spravedlivé ceny masa“. Je tedy otázka nedlouhého času, kdy se nápad se „spravedlivými cenami“ objeví jako oficiální návrh mezi fanatiky ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Tam nepochybně s velkou slávou projde, lehce se zadrhne ve Výboru pro zemědělství a venkov EP, aby pak prošel hlasováním v plenárním zasedání, kde mají stoupenci Zeleného údělu většinu.

Spravedlivé ceny masa? Drahota!

V akci zvané „Spravedlivé ceny masa, která proběhla 5. 2. 2020, ale nešlo o kratochvilné rozvíjení soukromých zálib čistě náhodou na půdě Evropského parlamentu. Euroaktiv.cz zamlčuje, že v předsednictvu při projednávání zprávy seděli místopředseda Výboru EP pro životní prostředí a místopředseda frakce Zelených Bas Eickhout z Nizozemska (údaje o něm jsou ZDE) a členové frakce sociální demokracie v EP Mohammed Chahim (Nizozemsko, člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP (údaje o něm jsou dispozici ZDE) a Sylwia Spurek (Polsko, členka Výboru pro občanská práva EP – její profil lze nalézt ZDE). Ta přednesla úvodní slovo. Jak uvádí tisková zpráva k tomuto jednání (k přečtení ZDE), „plán bude projednáván mnoha poslanci Evropského parlamentu“, tedy nikoli jen těmi třemi zmíněnými, kteří seděli v předsednictvu. V tiskové zprávě jsou také citovány s uvedením prokliků desítky článků o zamýšleném prosazení „spravedlivých cen masa“, jimž se desítky dobře dotovaných neziskovek zabývají dlouhodobě.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zelený jako brčál

Proč se tedy pirát Mikuláš Peksa ohrazuje proti článku v Parlamentních listech? Proč se tak vykrucuje? Proč se snaží bagatelizovat význam jednání? Je to jednoduché. Dobře ví, že v Česku s tímto nápadem Piráti narazí, jakmile vejde ve známost, ale v Evropském parlamentu současně chce být nejméně tak zelený, jako celá frakce Zelených, Socialistů, „Sjednocené levice“, velká většina „liberálů“ a „lidovců“. Ti všichni představují nejméně 60 % Evropského parlamentu a podporují děsivý projekt „Zelená dohoda“, výstižněji rovněž zvaný Zelený úděl (Green Deal). Skutečnost, že tento perverzní návrh zatím neprojednává Výbor pro životní prostředí, neznamená, že nebude předložen. Nelze si představit, že by tolik neziskových organizací spojených do „koalice“ s jejich „řediteli a vědci“ vyvinulo tolik aktivity s úmyslem nechat celý tento projekt vyšumět do ztracena. Nikoli, plán je velmi ambiciózní, ostatně v tiskové zprávě se mimo jiné praví: „Žádáme, aby byl nový cenový model zahrnut do evropské strategie Green Deal a strategie Farm to Fork.

Jíte příliš masa. To musí skončit

„Profesor klimatu“ a předseda koalice TAPP (Koalice pro správné ceny živočišných bílkovin) Pier Vellinga má silnou důvěru v potenciál Evropy: „Zahrnutí environmentálních nákladů na živočišné bílkoviny do ceny je klíčovým prvkem pro splnění cílů EU v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti, veřejného zdraví, zemědělství a dobrých životních podmínek zvířat. Evropa nabízí více složitosti, ale také vyšší odměny pro všechny.“ Starší projektový manažer a ředitel koalice TAPP Jeroom Remmers je přesvědčen: „Mohli bychom také každoročně ušetřit miliardy eur v nákladech na zdravotní péči, pokud klesne spotřeba masa v EU a poroste spotřeba rostlinných potravin, protože Evropané konzumují zhruba o 50 % více masa, než je doporučeno v pokynech pro zdravé stravování.“Koalice TAPP pověřila společnost CE Delft („Nezávislá výzkumná a konzultační organizace pro rozvoj inovativních řešení problémů životního prostředí“, má 50 zaměstnanců; bližší informace jsou ZDE), aby navrhla „spravedlivou cenu“ za maso, tedy poplatek za udržitelnost založený na externích nákladech. V tiskové zprávě citují řadu organizací a koalic organizací, s nimž je jejich návrh na „spravedlivé zdanění masa“ v souladu. Je prý také v souladu s některými požadavky zemědělců.

Co když zdražování nebude stačit?

Tisková zpráva z jednání konaného 5. 2. v Evropském parlamentu tvrdí, že se spravedlivou cenou masa souhlasí v Nizozemsku 63 % spotřebitelů z 1000 oslovených. Navrhují, aby počáteční zdanění bylo 1 euro za kg masa a dále až k cílovým částkám do roku 2030. Dovoz levného masa ze zemí bez takové daně pak má být dodatečně zdaněn. Daň z masa by měla být v EU harmonizována (tedy prosazena do všech členských zemí) podobně jako minimální daň z benzínu, paliv a elektřiny. Členské státy EU budou odpovědné za přijetí „spravedlivé ceny masa.“ „Zvýšení sazeb DPH na maso by mohlo být jednou z možností, ale zvýšení cen může být příliš nízké na to, aby změnilo spotřebu masa, a zvýšení cen nebude zahrnovat všechny externí environmentální náklady…. Spravedlivé daně z masa by snížily narušení trhu.“ Současně mají být sníženy dotace na produkci masa a mléka. „Tak by se EU ujala vedení v celosvětové ekvivalenci CO2.“¨Tisková zpráva připouští, že Světová organizace pro výživu FAO očekává, že celosvětová spotřeba masa naopak poroste do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005 o více než 50 % (hovězí), 43 % (vepřové) a 125 % (kuřecí maso) a o 25 % v roce 2030 ve srovnání s rokem 2015. Globální roční spotřeba masa roste s 1,2 % (průměr 2014–2018). „To vůbec není v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu“, stěžují si experti na „spravedlivé zdanění masa“.

Jezte zrní a semena

Tři mezinárodní aliance nadací a neziskovek se již v listopadu 2019 obrátily otevřeným dopisem na Franse Timmermanse (k přečtení ZDE), který je zmocněn Evropskou komisí prosazovat Zelený úděl, se sdělením, že vítají strategii Farm to Fork (do češtiny překládáno „z farmy na vidličku“), která umožní prosadit strategii přechodu obyvatelstva EU na stravu založenou na zrninách, zelenině, ovoci, ořechách, semenech a potravinách živočišného původu z udržitelných nízkouhlíkových chovů. „Taková zdravá výživa také sníží zátěž na životní prostředí“, píší. Strategie „Farm to Fork“ by měla podpořit prosazení pokrokové udržitelné dietní pokyny a přechod na budoucí evropský potravní systém s nižší produkcí a spotřebou masa. „Úspěch strategie Farm to Fork by měl být vyhodnocován mezi jiným podle toho, jaký podíl společnosti přijal udržitelné dietní návyky. Tato strategie by měla být spojena s úsilím o přechod k ekonomice zaměřené na lidi“, domnívají se signatáři dopisu. Nevím, jestli jsme v Evropě neudělali pro životní prostředí dost už tím, že vymíráme, jestli opravdu máme vymírat zdravě, než budeme nahrazeni muslimy s jinými dietními a dalšími návyky.

Citace a jiné…

Původní článek v Parlamentních listech (PL) byl nazván: Hovězí dražší o 117 Kč, vepřové o 90 Kč, kuřecí o 42 Kč. V EU se už vážně chystá zdražení masa. Je k přečtení ZDE.

Následně byl na serveru Euroaktiv.cz publikován k PL kritický článek Anety Zachové. Vyšel pod titulkem: Zdražování masa EU nechystá. Redakce EURACTIV reaguje na zavádějící zprávu Parlamentních listů je k přečtení ZDE.

Že by měl zavádějící informace i časopis Forbes, který o tom referoval? (k náhledu ZDE)

Stránky CE Delft university jsou k náhledu ZDE.

O plánech na zdražení masa informuje i týdeník Euro ZDE.

Psali jsme: David (SPD): Skutečný úmysl zakladatelů EU? Lid překáží, proto musí být obelstěn David (SPD): Europoslankyně KSČM Konečná schvaluje zločiny totality a popírání holokaustu David (SPD): Dva dny, dva projevy, dvě tváře tureckého prezidenta David (SPD): Dva důvody, proč je nová Evropská komise nepřijatelná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.