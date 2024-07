David (SPD): „Zlikvidujte ho“ aneb Násilná mediálně-politická rétorika proti Donaldu Trumpovi

I když pokus o atentát na Donalda Trumpa byl po celém světě ostře odsouzen, liberální politici, experti a média již dříve vyzývali k jeho smrti – implicitně i explicitně. Němečtí mediální profesionálové se připojili k verbální palbě od roku 2016.

Než byl bývalý prezident Trump postřelen na předvolební akci 14. července 2024, byl léta vystaven záplavě politických a mediálních hrozeb ze strany svých oponentů.

Donald Trump v sobotu jen o vlásek unikl smrti na předvolební akci v malém městečku Butler v Pensylvánii, když mu kulka od atentátníka, který byl zabit bezprostředně poté, zřejmě odřela ucho. Střelec, o kterém FBI řekla, že je 20letý Thomas Matthew Crooks, zabil na shromáždění jednoho diváka a dva další zranil, než ho zastřelili agenti tajné služby.

Bezprostředně po atentátu se objevil tweet s Bidenovými slovy pro privátní sponzory: „Dejte Trumpa do zaměřovače“.

Poté Joe Biden odsoudil pokus o atentát na Trumpa a prohlásil, že pro tento typ násilí není v Americe místo. Od svého volebního vítězství v roce 2016 však Trump čelí neustálému proudu výhrůžek ze strany členů Bidenovy strany a jejich spojenců v médiích. Podobné příklady lze nalézt také v německých a dalších evropských publikacích.

Pozadí toho, jak k útoku došlo a proč se střelce nepodařilo zastavit i přes odhalení účastníky akce a přítomnou policií, bude tvořit velkou část amerického vyšetřování v příštích dnech.

Následují příklady od nezaměnitelných negativních prohlášení až po verbální výhrůžky vůči osobě Donalda Trumpa, vyjádřené či prezentované nezaměnitelnými odpůrci kontroverzního republikánského politika.

"Hlava dolů" (off his head)

Hollywoodské celebrity reagovaly pobouřením na Trumpovo vítězství a „šokující“ porážku Hillary Clintonové už v roce 2016. Popová ikona 80. let Madonna mluvila o tom, že chce „vyhodit do povětří Bílý dům“; v roce 2018 herec a aktivista Peter Fonda, později se „omluvil“, vyzval tehdy dvanáctiletého Barona Trumpa, aby byl „vyrván z matčiných rukou a dán do klece s pedofily“, a komička Kathy Griffinová se dostala do titulků, když pózovala s maketou Trumpovy zkrvavené a useknuté hlavy.

V této době také hamburský časopis Der Spiegel pravidelně používal jako svou titulní fotku motiv „démona“ a „diktátora“ Trumpa: Časopis Stern nazval Trumpa ve svém názvu „Imperátor“ a v roce 2017 ho svým čtenářům představil s „Hitlerovým pozdravem“ a narážkou: "Jeho ‚Mein Kampf‘: neonacisté, Ku Klux Klan, rasismus - Jak Donald Trump podněcuje nenávist v Americe."

Herec a hudebník Johnny Depp se na britském festivalu Glastonbury v roce 2018 zeptal publika: "Kdy naposledy herec zavraždil prezidenta?" a dodal: "Možná je čas." Tuto zmínku o atentátu na Abrahama Lincolna zopakovala o několik měsíců později hvězda Broadwaye Carole Cooková, když se zeptala fotografa: "Kde je John Wilkes Booth, když ho potřebujeme?" Booth byl americký herec, který je dnes nejlépe známý jako vrah Abrahama Lincolna.

V únoru 2017 německý mediální časopis Übermedien obhájil titulní fotografii irského časopisu Village, kde byl zobrazen Trump s terčem na hlavě prohlášením: "Samozřejmě velké pobouření, i když podobných coverů s Usámou bin Ládinem bylo nespočet, aniž by to někoho obtěžovalo."

Dostaňte ho z politické funkce

Poté co Donald Trump v loňském roce oficiálně oznámil svou prezidentskou kampaň, řekl demokratický poslanec Dan Goldman americké televizi MSNBC, že republikánský kandidát „již nemůže zastávat veřejnou funkci“. "Nejen, že je to nevhodné, je pro naši demokracii destruktivní a musí, musí být odstraněn," řekl Goldman divákům.

Přestože se Goldman později za svůj výběr slov omluvil, není jediným demokratickým poslancem, který podle všeho slovně ohrožoval Trumpův život. Reprezentantka státu Michigan Cynthia Johnsonová byla v roce 2020 vyloučena z výboru, když kritizovala Trumpa a varovala jeho „trumpisty“, že by neměli „být lehkovážní“, jinak je její „vojáci“ „donutí platit“.

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratická poslankyně Nancy Pelosiová, použila podobnou rétoriku minulý týden, když prohlásila, že nadcházející prezidentské volby „nejsou normálními volbami“ a že Trump „musí být zastaven. Nemůže být prezidentem“.

Dva týdny před střelbou psal reportér BBC David Aaronovitch na X, že „pokud by se Trump stal prezidentem, „pospíší si ho zavraždit, protože je ohrožením pro bezpečnost Ameriky.“ V neděli ráno Aaronovitch řekl, že smazal tweet a tvrdil, že jeho slova byla „jasně satirická“.

Ohrožení demokracie

Biden na sobotní střelbu reagoval jednoznačným odsouzením akce. Americký prezident, který by se měl utkat s Trumpem v listopadových volbách, řekl, že se „modlí“ za svého politického soupeře a že „se musíme jako národ sjednotit, abychom odsoudili politické násilí“.

V příspěvku na sociálních sítích před necelým měsícem však Bidenův tým, stále v režimu kampaně, popsal Trumpa jako „skutečnou hrozbu pro tento národ“. "Je hrozbou pro naši svobodu. Je hrozbou pro naši demokracii. Je doslova hrozbou pro vše, za čím Amerika stojí," uvedly další příspěvky na prezidentových účtech na sociálních sítích.

Zatímco Biden nikdy výslovně nepřál svému protivníkovi fyzickou újmu, přinejmenším jeden „rádoby atentátník“ použil podobný jazyk, aby ospravedlnil své plány zabít Trumpa. Thomas Welnicki, 77 let, byl zatčen za to, že v roce 2020 zavolal policii amerického Kapitolu a vyhrožoval, že „sejme“ tehdejšího prezidenta Trumpa. Jeho právník později státním zástupcům v New Yorku řekl, že Welnicki byl znepokojen „hrozbou bývalého prezidenta Trumpa pro naši demokracii“.

Zbaven osobní ochrany

Podle návrhu představitele státu Mississippi Bennie Thompsona by Trump na sobotním shromáždění neměl žádnou ochranu ze strany tajných služeb. Začátkem tohoto roku Thompson navrhl legislativu, která by odstranila tyto ochrany pro bývalé prezidenty odsouzené za trestný čin, jak se to odehrálo s Trumpem v květnu. Zákon je výslovně přizpůsoben Trumpovi, uvedla Thompsonova kancelář a vysvětlila, že trestní obvinění bývalého prezidenta „vytvořilo novou mimořádnou situaci, kterou musí Kongres řešit“.

Bezprostředně po sobotní střelbě napsal jeden z Thompsonových spolupracovníků na Facebook, že střelec „by měl absolvovat pár lekcí střelby, abyste příště neminul“. Příspěvek – který republikáni z Mississippi označili za „opovrženíhodný“ – však krátce poté smazal.

Jeden zaměstnanec německé veřejnoprávní ZDF nyní získal mezinárodní pozornost poté, co učinil údajně „satirický“ komentář k události ze 14. července. Sebastian Hotz, který obvykle vystupuje pod pseudonymem El Hotzo, napsal na sociální sítě příspěvek, který po protestech také smazal, a ve zprávě na službě krátkých zpráv X se zeptal, co mají společného „poslední autobus“ a Trump? „Bohužel jsem je propásl“, aby pak dodal: "Myslím, že je naprosto fantastické, když umírají fašisté."

Další béčková celebrita v Německu, která se považuje za „komika“, také chtěla zaujmout „vtipný“ postoj k pokusu o atentát na Trumpa: „Cože, jenom ucho?“

Zelený politik a „Ukrajině oddaný“ Anton Hofreiter dokonce uznal Trumpa jako částečně odpovědného za pokus o atentát na něj samotného. Televizi n-tv doslova řekl o vyhrocené náladě v předvolební kampani v USA: „Zejména republikáni a Trump – i když byl obětí tohoto pokusu o atentát – byli jedním z hlavních pachatelů této extrémní polarizace [...]“

Den po pokusu o atentát Spiegel hlásal: „První Trumpovo vystoupení po pokusu o atentát – čekají na svého mučedníka. „Úvaha“ v New York Times o víkendu útoku zněla: "On - Trump - neuspěl ve zkoušce vedení státu a zradil Ameriku. Voliči ho musí v listopadu odmítnout."

Na obrázku je fotokoláž titulních stránek Spiegelu na platformě X, která reagovala na aktuální zprávu Spiegelu o pokusu o atentát na Trumpa.

Pěkné shromáždění nenávisti od „lepšolidí“, co myslíte? Naše média jsou ostatně zrcadlem těch západních. Štvou na zakázku, nenávidí na zakázku. Když je třeba, nevidí, neslyší. Je načase, aby propagandisté přestali vysávat ty, kterými opovrhují: „Nekrmte hydru!“ Ať jejich nenávist platí jen ti, kteří se domnívají, že takhle má vypadat žurnalistika.