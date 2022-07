Decroix (ODS): Není možné, aby někdo spletl parcelní číslo a opravoval ho

reklama

Děkuji vám, vážený pane předsedající. Je to tedy poprvé, co se mi stalo, že se se mnou někdo chce hádat, aniž bych řekla jenom slovo. Tak jsem malinko překvapená.

A poté je také potřeba, to mi není zřejmé z vašeho projevu, kam tím směřujete. Buď chcete opravu, to je tak, jak to fungovalo dříve. Katastrální úřad když zjistil, že je nějaká menší chyba v kupní smlouvě, tak zavolal a řekl, přijďte to opravit. Obě dvě strany podepsaly nějakou menší chybu v té smlouvě, která nebyla podstatnou náležitostí, a katastrální řízení dále běželo. Prosím, nikdy to nefungovalo ohledně parcelních čísel. To si opravdu nedokážu představit. Už jenom proto, že když změníte parcelní číslo, tak od začátku tam přece běží nějaká výzva, je tam ta ochranná lhůta. Není možné v průběhu změnit parcelní číslo. Pokud se ale chcete vrátit k tomu systému, že pokud je chyba v nějakých náležitostech, které nejsou podstatné, a chcete, aby katastrální úřad umožnil v průběhu opravu, dobře, pojďme o tom diskutovat, jaké náležitosti je možné takto upravovat. Ad jedna.

Nebo chcete, aby bylo možné vzít zpět ten návrh. To ale je možné již dnes. To je běžné. Bohužel to není vůbec praktické, protože když je návrh vzat zpět, následně běží odvolací lhůta, která následně prodlužuje celé to řízení. (Předsedající: Děkuji.) To znamená, jenom kukadla. Pojďme si to vysvětlit, nemusíme zde. Ale má to další náležitosti.

Eva Decroix, MBA ODS



