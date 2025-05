Dědeček (ANO): Nesystémové změny ve financování škol

Děkuji za slovo, paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře. V úvodu bych se vás zeptal, zda si jste vědom, že tímto pozměňovacím návrhem o převodu financování nepedagogů na zřizovatele jste způsobil to, že schopní pracovníci, ať to jsou ajťáci, účetní, asistentky ze škol již odešli, našli si jiná pracovní místa v jiných firmách, protože soukromý sektor tyto lidi také shání a také potřebuje. A bude problém je zpátky zlákat, protože přece jenom platy ve školství nedosahují takové výše jako v soukromých firmách.

Další věcí je, zda byste mohl v rámci potom svého vystoupení tady ve Sněmovně ukázat, z jaké kapitoly a z jakých prostředků se pošle těch 10, ministrem Stanjurou slibovaných 11 miliard obcím a krajům na financování nepedagogů. Co se týče situace v Královéhradeckém kraji, tak na našich středních školách nás nepedagogové stojí cca 220, 230 milionů korun ročně, 160 milionů dostáváme z Ministerstva školství, 70 milionů financujeme ze svého.

Takže do konce roku to projde. A příští rok budeme muset 230 milionů najít z rozpočtu, protože tak, jak mám informace, to navýšení z toho RUDu, které přijde, nebude odpovídat této potřebné částce.

Nyní bych si dovolil vás seznámit s dopisem starostky, inženýrky Hany Zörklerové z obce Markvartice, která mě požádala, abychom ve třetím čtení neschválili pozměňovací návrh připravované novely školského zákona v její současné podobě, který převádí financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele a dalších (nepedagogických aspektů) vzdělávání - ONIV, podpůrná opatření nepedagogického charakteru - na obce a zřizovatele, čili kraje.

Novela přináší zásadní změny ve financování škol, které považuji za zcela nesystémové a potenciálně ohrožující kvalitu a dostupnost vzdělávání v naší obci i v celé České republice. Konkrétně se jedná o převod financování nepedagogických pracovníků pod zřizovatele. Tento krok zásadně zatíží rozpočty obcí bez adekvátní finanční kompenzace od státu. Už teď je vidět, jak to s námi myslíte, když jste zvýšili meziročně příspěvek RUD na žáka na rok 2024 o pouhých 72 korun, za rok 2022 bylo navýšeno o 2 356 (korun) a za rok 2023 o 1 979 korun. I vaší zásluhou máme nyní ceny energií vysoké. K tomu jste ještě schválili navýšení platů jak pro pedagogy, tak i pro nepedagogické pracovníky. Tímto považuji navýšení příspěvku na žáka o 72 korun za výsměch.

Převod financování podpůrných opatření nepedagogického charakteru pod zřizovatele - dosud hrazené státem na základě doporučení školských poradenských zařízení, například speciální pomůcky, úpravy prostor, software, by nově přešly na zřizovatele, což může významně ohrozit dostupnost podpory pro žáky se speciálním vzděláváním a potřebami a obcím připravuje komplikace při řešení školské problematiky. Navíc přispěje opět k nerovnosti ve vzdělávání.

Zavedení inkluze a zdánlivě krásné dotace na asistentky bylo také jen pozlátko k rušení našeho dobře fungujícího systému školství do této doby. A to by měly opět platit obce ze svých rozpočtů?

Převod ostatních neinvestičních výdajů na zřizovatele. Z těchto prostředků se hradí učebnice, pomůcky, školení pedagogů a další nezbytné výdaje. Jejich převedení na zřizovatele povede k výraznému omezení těchto klíčových oblastí, pokud nebudou opět poskytnuty potřebné finance, o kterých toho příliš nevíme. A to je další velký výdaj pro obce s nově vámi vydanými Školními vzdělávacími programy, které se ve školství předělávaly před pár lety.

Jsou to další finanční prostředky na něco, s čím ani vnitřně nelze souhlasit. Pan Mareš, vrchní ředitel, oslovuje ředitele škol tak, že je tam určitým způsobem chlácholí, ale my zřizovatelé víme, že Školní vzdělávací programy jsou závazné. Samozřejmě v budoucnu to přináší neustálé kontroly a sankce našich ředitelů.

Nejasnosti ve financování, doposud poskytnuté kalkulačkou ze strany Ministerstva školství neposkytuje jasné údaje, což komplikuje plánování a rozhodování na úrovni obcí.

Tyto změny představují neúnosnou zátěž pro zřizovatele a mohou mít dlouhodobé negativní dopady na vzdělávací systém jako celek. Jsme přesvědčeni, že takto zásadní změny by měly být připravovány se širokou odbornou diskusí a s ohledem na reálné možnosti a potřeby obcí a škol. Zároveň si dovolím upozornit, že blížící se podzimní volby ukážou, jak občané hodnotí rozhodování svých zástupců.

Otázky spojené s financováním škol a dostupností kvalitního vzdělání jsou pro naše občany klíčové a jistě budou při rozhodování ve volbách hrát významnou roli. Proto vás žádám, abyste pozměňovací návrh převádějící nepedagogickou práci na obce ve stávající podobě nepodpořili a zasadili se o jeho stažení. S pozdravem Hana Zörklerová, starostka obce Markvartice.

Dále bych vás seznámil krátce se stanoviskem a s peticí ředitele Střední školy technické a řemeslné v Novém Bydžově. Nepedagogičtí pracovníci - tabulka platu nepedagogických pracovníků ve třídách tři, dva a některých nižších stupních tříd tři, čtyři, pět až sedm je postavena pod úrovní minimální mzdy i přes zvýšení jednotlivých tarifů o 1 400 korun. Zaručený plat ve třetí až páté třídě 24 960 (korun). Všechny tyto třídy pod úrovní zaručeného platu. Zaručený plat ve třídě šesté až deváté je 29 120 (korun), šestá až sedmá třída pod úrovní zaručeného platu a osmá až devátá třída je v některých nižších stupních pod úrovní zaručeného platu. Toto analogicky pokračuje ve vyšších třídách. Výsledek - základní plat je nutno dokrývat osobním hodnocením, případně záměnou, na kterou nemusí být zdroje, zejména v kontextu případného přechodu financování platů nepedagogických pracovníků na zřizovatele.

Další otázkou jsou osobní neinvestiční výdaje. Petice neřeší výše uvedenou problematiku k tomu, že tyto skutečnosti budou aktuální v případě zachování financování platů nepedagogických pracovníků ze státního rozpočtu. Nicméně přechod financování od roku 2026 silně připomíná zahájení digitalizace stavebního řízení v polovině kalendářního roku, kdy termín činnosti logicky zažívá svůj každoroční boom. Pak to je ještě řešení - procentuální zvyšování tarifu pedagogů, pak je to politická deklarace - 130 % průměrné mzdy pro učitele nebo pedagoga a pak je to přespočetná práce a nesmyslné přesčasové příplatky. Toto vše podepsal magistr Vladimír Blažej, ředitel školy. Děkuji.

Jaromír Dědeček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky