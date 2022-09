Dědeček (ANO): Podal jsem podnět na ÚOHS kvůli k prošetření podezření z kartelové dohody

reklama

To zrovna mě opravdu extrémně zajímá. To, že to ušili horkou jehlou, víme všichni. Kdo s toho má nejvíc, víme taky všichni. Menší část národa jásá a ta větší část, co přemýšlí, začala počítat. Opravdu vám nikomu nepřijde divné, že se prý premiér a ministr sešli v jedné místnosti s Benešem, Tykačem a Křetínským?

Konkurující subjekty se domlouvají? Od kdy? A na čem?

Výsledkem těchto jednání bylo na straně jedné poskytnutí úvěrů těmto soukromým subjektům, jejíž výše nebyla nikdy veřejnosti sdělena a na straně druhé vzešla dohoda o zastropování ceny silové elektřiny na částku 6,- Kč/kWh, jejíž výše nebyla veřejnosti rovněž zdůvodněna. Pokud by šlo o občany a o firmy, proč se nedohodli na 2,50 Kč/kWh jako v Rakousku a proč chtějí 6 Kč/kWh. Tady šlo očekávat ten imperativ vlády vůči dodavatelům. I tak by jim zůstaly zisky obdobné minulým letům.

Předem si spočítali, co jim to hodí a o to si řekli? Podání rukou a už to bylo? Kdo to zaplatí? My všichni. Politici si pak stoupli pak do žáře reflektorů a vše odstartovali. A úplnou náhodou ještě ve prospěch Beneše, Tykače a Křétinského.

Máme tady takový úřad ÚOHZ. Odhalování a trestání kartelových dohod je pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci jeho kompetencí v oblasti hospodářské soutěže prioritní činností. Zakázané dohody přitom může Úřad odhalit v zásadě třemi způsoby - prostřednictvím vlastního monitorování trhů, díky žádosti o leniency a na základě podaného podnětu.

Podněty, které Úřad obdrží, mohou hrát významnou roli v likvidaci a potrestání kartelu. Tak uvidíme ... třeba se jednou dozvíme, jak vláda přišla na to, že to bude zrovna 6 Kč/kWh. Spotřebitelé v České republice se v důsledku blíže neurčité dohody nutně dostávají do situace, kdy nemají možnost získat levnější elektřinu, oproti spotřebitelům v jiných státech, kde spotřebitelé nakupují elektřinu podstatně levněji (např. za částku 2,50 Kč/kWh v Rakousku).

Takto stanovená cena elektřiny při započítání kupní síly v České republice se stává jednou z nejdražších oproti jinými jiným státům.

Jaromír Dědeček ANO 2011



