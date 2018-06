Derner (KDU-ČSL): Základ kvalitní péče o děti je vždy v dobré funkční rodině

22.06.2018 5:36

Náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner navštívil dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem. Prohlédl si zde prostory i provoz zdravotnického zařízení, které poskytuje ústavní a výchovnou péči dětem od 0 do 3 a ve výjimečných případech až do 10 let.