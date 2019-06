Dolínek (ČSSD): Bojí se kritiky? Pirátský primátor Hřib protiprávně zabránil rozdat otevřený dopis zastupitelům

Otevřený dopis poslance Petra Dolínka (ČSSD) adresovaný primátorovi hlavního města Prahy Zdeňku Hřibovi (Česká pirátská strana), který dnes hodlal poslanec rozdat na pražském zastupitelstvu, se do rukou koaličních ani opozičních zastupitelů nedostal. Na přímý pokyn primátora Hřiba jej zabavili úředníci.

Transparentnost a otevřenost. S těmito hesly vstupovali po loňských komunálních volbách do vedení města pražští Piráti. Po půl roce je ale všechno jinak. “Vedle kauz týkajících se tajného hlasování městské rady, tedy nástroje, který nebyl doposud v novodobé historii Prahy využit, a údajného falšování zápisu z hlasování, prokázal dnes primátor Hřib znovu, že předvolební slova o otevřenosti byla jen vějičkou na voliče,” uvedl poslanec Petr Dolínek.

Na přímý pokyn primátora nebyl dnes dopoledne zastupitelům rozdán otevřený dopis poslance Petra Dolínka adresovaný právě Zdeňku Hřibovi. “Chtěl bych Vás tímto dopisem požádat, abyste se začal chovat jako skutečný primátor a převzal konečně odpovědnost za řízení a rozvoj Prahy,” píše se mimo jiné v dopise, jehož distribuci primátor zakázal a jehož kopie úředníci zabavili.

“Je to neuvěřitelné. Jako občan mám právo oslovit své volené zástupce. Poslanec má navíc ze zákona právo na zastupitelstvu vystoupit, kdykoliv o to požádá, bez ohledu na to, zda slovem, nebo písmem. Chtěl jsem, aby se s moji kritikou adresovanou pirátskému primátorovi mohli zastupitelé ze všech politických stran seznámit a zároveň je nezdržovat jeho veřejným předčítáním od projednávání důležitých záležitostí týkajících se rozvoje města,” vysvětluje poslanec.

“Nikdy by mě nenapadlo, že se primátor natolik bojí kritiky, že v rozporu se zákonem zabrání distribuci otevřeného dopisu. Zvlášť mě zaráží, že jindy rozdávají na stůl zastupitelům zcela banální dokumenty, ale dnes bylo rozdávání mého dopisu zakázáno, a to přímo primátorem,” dodává Dolínek.

Celý text dopisu:

Vážený pane primátore,

jako pražský poslanec se na Vás obracím ve věci Vašeho návrhu na vyhlášení referenda k otázce obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Musím zde konstatovat, že tento postoj považuji za velmi alibistický, poněvadž před Pražany stojí mnohem palčivější problémy, než je obnova sto let strženého sloupu. Pokud jste se opravdu rozhodl jít cestou referend, jelikož se bojíte činit politická rozhodnutí tzv. na vlastní triko, pak uspořádejte referendum nad otázkou, jak postupovat v otázce Libeňského mostu, zda zavést mýto pro vjezd do centra Prahy či zda realizovat projekt humanizace magistrály. To jsou z mého pohledu mnohem důležitější témata, která Prahu a její obyvatele trápí a je zapotřebí v nich učinit jasné a definitivní rozhodnutí.

Osobně jsem však toho názoru, že lidé dali ve volbách mandát zastupitelům s tím, aby za ně takováto rozhodnutí činili sami a následně tyto kroky před veřejností obhájili při dalších volbách. To je princip zastupitelské demokracie. Z Vaší strany však cítím strach a bohužel se to odráží i na rozvoji našeho města, které od nástupu Vámi vedené magistrátní koalice stagnuje. Dokonce některými svými rozhodnutími jdete zcela v rozporu se zájmy obyvatel Prahy. Jako příklad může sloužit mimo jiné zrušení projektu na zastřešení Spořilovské, jehož cílem bylo zlepšit kvalitu života a zdraví lidí, kteří v jejím okolí žijí a trpí pod náporem automobilové dopravy. Dalším velkým přešlapem Vaší koalice, který je zcela v rozporu se zdravým rozumem, je postupné rušení zejména dopravních projektů financovaných z evropských peněz. Tím nejen, že bráníte modernizaci dopravní infrastruktury, ale zároveň připravujete Pražany o evropské peníze. A takto bych mohl dlouze pokračovat.

Vážený pane Hřibe, chtěl bych Vás tímto dopisem požádat, abyste se začal chovat jako skutečný primátor a převzal konečně odpovědnost za řízení a rozvoj Prahy a neschovával se za přísliby referenda v otázkách, které kvalitu života Pražanů nijak neovlivní, ať už se v nich bude postupovat jakkoli.

S pozdravem

Petr Dolínek

