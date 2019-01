Dolínek (ČSSD): K manažerským platům i k manažerská odpovědnost

Dobrý večer. Stalo se zařazením toho bodu přesně to, co jsem si myslel, že se stane. Padesát pět minut jsme tady sledovali expozé lokálního poslance z Vysočiny, který tady diskutoval s ministrem na téma jedné opravy na Vysočině. Při vší úctě k těm, kteří tam v té zácpě byli, při vší úctě k tomu, jak to bylo nepříjemné, ale aby si nějaký poslanec bral seniory a děti do úst, jejich nelehkou situaci a tady sedmkrát zopakoval ty nešťastníky, jak na tom byli, mně to přijde až nemorální. Je to hrozné samozřejmě, že se to stalo. Já sám jsem několikrát dál na dálnici někde stál: v Čechách, v Rakousku, v Německu, dvě stě metrů přede mnou se stala havárie, kde stál autobus a viděli jsme, jak musel přiletět vrtulník, všechno, byli tam mrtví, hrozně nepříjemné věci. Tohle bylo ještě horší než ten vrtulník, samozřejmě ne po stránce lidských životů, ale toho, co tam museli zažívat ti ostatní. Ale v životě bych si to zde nevzal do úst. Přijde mi to špatné.

Máme zde podvýbor pro dopravu. Já bych se tady zeptal klidně předsedy podvýboru, kolikrát ten podvýbor byl obsazen všemi 18 členy toho podvýboru, kolikrát tam přišli. Kolikrát tam někdo zvedl ruku a řekl, že chce řešit tento úsek dálnice D1. Tipnu si, že ani jednou tam nebyl řešen. Já si vážím toho podvýboru, protože měl víc než tuším jedenáct zasedání. Ta témata nejsou jednoduchá. Je to skutečně od železnice až po PPP projekty. Je to velmi obšírné, co tam musí řešit. Ale nemyslím si, že se tomu věnoval ten podvýbor. A já bych uvítal, kdybychom příště tato témata nejprve řešili tam. Stejně jako vítám, že nejprve podvýbor pro justici bude řešit to, co se děje v justici. Až následně, pakliže budou nějaká zjištění, se případně půjde sem na plénum. Také bychom mohli chtít řešit obchvat Náchoda zde na plénu. Také bych se mohl chtít ptát, jestli vyjádření Pirátů jsou dostatečně transparentní a podpůrná pro to, aby Pražský okruh stál co nejrychleji a že to chci jako téma tady a budu tady o tom vyprávět hodiny a hodiny a budu tady řešit ty problematiky. Ale to je přece špatně.

Co se zde dá pochválit, je určitě to, že hejtman v dané hodině nelenil, nepřemýšlel, jak bude ve Sněmovně lovit body, ale hejtman ve spolupráci s policií a ministerstvem koordinoval s ŘSD kroky tak, aby v ty hodiny začaly zasahovat jednotky IZS. A myslím, že napříč celým politickým spektrem - a děkuji, že pan poslanec zjevně také někam volal v ty hodiny - IZS zafungovalo - ty chlapi, ženský prostě v té práci dělali to nejlepší a v koordinaci s hejtmanstvím a se všemi, co tam pracují, odvedli nejlepší práci. Za to velké díky.

To, že ŘSD není v nejlepší kondici, to asi víme. Na druhou stranu v situaci, kdy si stavební firmy mohou dovolit zaplatit násobně více ty nejlepší, je vždycky složité, aby stát měl ty nejlepší ve svých službách. Podařilo se v některých městských státních firmách rozvolnit odměňování zaměstnanců. ŘSD na tom tak ještě není. Zde bych dal na zváženou, aby ŘSD opravdu zvažovalo více posun k manažerským platům, ale i k manažerské odpovědnosti.

To, co bych uvítal je jasné prohlášení, že ten, kdo koordinoval v ŘSD tento úsek, nebo ti, co ho koordinovali, budou přesunuti jinam. Ti, co to měli na starosti, by neměli dělat D1. Nechci, aby skončili v práci, ale ŘSD má řadu územních pracovišť a asi by měli jít na jiné úseky jiných komunikací. Myslím si, že tento tým - byť se do té situace dostal v nelehké situaci - ale měl by odejít, neměl by dále řídit nic. Ta důvěra určitě byla ztracena.

Ale byť můžu mít řadu výhrad k panu ministrovi, tak v oblasti D1 vím, že ty práce probíhají, ta snaha tam je. V zákonných limitech, které jsou, tam ta práce probíhá. A samozřejmě pakliže zde tato Sněmovna vytvořila v minulosti zákon, který říká, že se vyhrává na cenu a na další věci, tak to prostě problém je. A to, že může někdo někoho vyhazovat ze stavby, ano může. Ale v jednu chvíli je tam nějaká odvaha. A není to odvaha ministra, ale ředitelství ŘSD, zda v jednu chvíli odstaví dodavatele. A to asi kolegové velmi dobře ví, obzvláště ti, co byli ministry jinde, že v lesích také nerozhoduje ministr. Ale ten ředitel lesů musí v jednu chvíli odhadnout, zda - i když ta smlouva by pořád teoreticky mohla běžet - zda odstaví toho dodavatele a riskuje soudy, nebo ne. Někdy se to vyplatí a někdy ne. Někdy se vyhrává, někdy prohrává.

Jestli se nepletu, když České dráhy odmítly převzít od Škodovky vlaky, respektive zaplatit jim, nakonec zaplatily po soudech víc, než kdyby v danou chvíli zaplatily. Jinde, když Praha odmítla platit za Blanku, tak zatím všechny arbitráže v miliardách ustála. Je to vždycky věc, která je na zváženou. Ale já bych ocenil, pojďme se bavit o dálniční síti jako celku. Myslím si, že daleko větší problém - byť zase je to nepříjemné, co se na té Vysočině stalo - asi také pan ministr mohl určitě zvažovat některá vyjádření jinak, ale v těch emocích je to vždycky složitější. Ale tady vidím alespoň, že se dějí opravy, opraví se to, opravené to bude.

Mě třeba velmi výrazně trápí - a nejsem z toho regionu - stav této dálnice, dálniční sítě na severní Moravě. Poté, co se stalo u Ostravy s tou dálnicí - doteď tam není jasné světlo na konci toho tunelu - ale nebudu zde řešit ty dílčí věci. Pojďme se prosím bavit o tom, jak pomůžeme rozvoji dálniční sítě, pojďme se bavit o tom, kdo to zafinancuje. Pojďme si prosím říct, že jsme schopni dálniční a železniční síť platit bez ohledu na to, jestli Evropská unie na to přispěje v příštím programovém období, nebo ne. Že je to prostě finanční priorita státu a je jedno, jak to zazdrojujeme. A je to pro mě více, než tady dělat tuto estrádu na téma - jsem poslanec z jednoho kraje a potřebuju to vzkázat do kraje.

Ale nabízím samozřejmě veškerou pomoc panu poslanci v tom, že budu rád jedním z těch, kdo na ŘSD budou volat i mimo zasedání Sněmovny a bude jim říkat - něco vám nejde. Ono jim to prostě občas jde. Myslím, že třeba oprava, byť byla nepříjemná, silnice a dálnice Benešov na Budějovice. Tam se ukázalo, že nakonec byla efektivní, zrychlila tam tu dopravu, jsou tam ty pruhy dva v místech, kde to předtím nebylo přehledné. Je to bezpečnější, tam se to povedlo. A je holt úsek, kde se to nepovedlo. A říkám, potrestejme ty koordinátory té stavby, ale netrestejme ministra. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

