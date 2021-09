Dolínek (ČSSD): Obce by mohly nařizovat odtahy z obslužných komunikací

reklama

Děkuji. Dobrý podvečer, pane předsedající. Vážený pane senátore, jak jsem zmiňoval, ty dva dny poslední jsou ve znamení - až na pár výjimek - toho, že zde se Senátem víceméně souzníme.

Ve věci cyklistů a jejich předjíždění zmírnil v duchu novely, kterou má Ministerstvo dopravy nachystanou, ale ještě neprošla, takže zmírnil tresty za to porušení a dal aplikaci od 1. ledna příštího roku, co je určitě dobré. A podobně jako zde kolegové ve Sněmovně, kteří doplnili do toho původního nosiče návrhy typu řidičský průkaz pro traktory, sanitky na dálnicích a podobně, tak i senátoři tento nosič využili, aby vyřešili jednu věc, která je zásadní, a já ji velmi vítám, a to je, aby obce mohly z obslužných komunikací nařídit odtahy.

Abychom byli otevření a transparentní, ten důvod, který k tomu senátoři, co to navrhovali, měli, je poměrně vizuálně viditelný. Možná jste to viděli v České televizi, (už?) tam byla reportáž z městské části Běchovice, na právě takovéto komunikaci někdo odstavuje kamiony, které tam nechává stát volně, a dokonce ty kamiony i popsal, takže je to jako nabídka bydlení zdarma pro lidi bez domova a podobně. A samozřejmě všechny okolní podniky s tím mají velký problém. A na základě této konkrétní věci vznikla iniciativa Senátu a já jsem ji podpořil i na místě, že právě obce by mohly nařizovat odtahy v takovýchto místech.

A potom díky schválení jsme zjistili i kolik dalších obcí se ozvalo, že opravdu je to věc, která jim výrazně pomůže, protože to jsou věci, které vizuálně nejsou na první pohled vidět, ale často právě v těch obcích znepříjemňují život jak obyvatelům, tak podnikatelům či firmám, které fungují v katastru obce. Takže já, za mě děkuji a podporuji určitě usnesení Senátu, které bylo přijaté, a o dalších věcech, které tam jsou, nebudu hovořit.

Poslední věc, která je asi důležitá, je zmínit, že původní nosič bylo, že v pruzích preferenčních pro IZS a veřejnou dopravu v případě, že pojede automobil, který tam nepatří, tak může být na místě pokutován městskou policií. To je věc, která tam byla původní a naštěstí zůstala zachována.

Ještě bych chtěl zmínit krátce to, co Senát vyloučil z dané materie. A to mne mrzí, ale já věřím, že když to senátorům s panem kolegou Čižinským vysvětlíme, tak by mohli být nápomocni po volbách tak, aby se to kdyžtak rychle dostalo do nejbližšího možného zákona, byly ty odtahy z chodníků.

Ono na první pohled to vypadalo poměrně negativně, když někdo třeba obsluhuje starší rodiče, je všude plno, potřebuje zastavit na tom chodníku, protože jim třeba nese jídlo, léky, něco, mohli by mu odtáhnout auto. Chápu, že ta ochrana by byla namístě, ale my jsme tím - nebo především pan starosta poslanec Čižinský (nesroz.) další - mysleli ale také to, abychom mohli dotahovat ty všude povalující se koloběžky, sdílená kola a další věci.

Tím vlastně by se dal udělat opravdu pořádek na těch chodnících tak, aby sloužily k tomu, k čemu mají, to je pro chodce, výjimečně pro děti na přepravních prostředcích, které to mají legální na těch chodnících. Ale chápu, že Senát řekl ne, pouze zde tedy apeluji, že bychom byli rádi, kdyby se ta diskuze otevřela a mohli bychom vyřešit to, aby v budoucnu se to do nějakého zákona podařilo vrátit tak, aby opravdu ty chodníky a ty obce nebyly bezzubé a mohly v těch obcích na chodnících zachovat pořádek. Teď je to často - nejenom v Praze, ale i v další krajských, okresních městech - takřka nemožné. Děkuji za vaši pozornost.

