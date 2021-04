Dolínek (ČSSD): Teď se začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté, toho jsem se bál

reklama

Děkuji. Já jsem se přesně bál, že to sklouzne do této diskuse. Protože teď tady začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté apod. A vlastně úplně to odejde od věcné podstaty. A já bych chtěl na pana objednopředřečníka zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího, ono je to trošku zavádějící. Já paní Ožanové rozumím, ale to, co ona říká, není úplně pravda. Respektive ne, že to, co říká, není pravda, ale to, jak to potom je interpretováno. Chápu to, co říká, ale ta interpretace, zevšeobecnění není namístě. Já tam dávám pouze úpravu a zopakuji, co jsem řekl minule, která platí ve státech jako je Španělsko, Francie, Německo a další. To není novinka, kterou bychom si tady vymysleli na koleně. Je to klasická právní úprava fungující v jiných státech Evropské unie plus v některých státech ve Spojených státech, ale tam bych to moc nepřirovnával - oni mají trošku jiný systém dopravy a jak to tam funguje. Ale je to klasická záležitost.

Jak jsem tady říkal, policie v těchto státech nemá specifické technické prostředky, vyplývá to ze zpráv, které mi dalo Policejní prezídium prostřednictvím pana ředitele dopravní policie, a přesto jsou schopni toto vymáhat. A k jedné věci, co se týká těch pruhů, zmiňovaná Evropská třída v Praze a podobně, ale tady se ukazuje i neznalost u řidičů. Ten pruh není zeď, to není ten oranžový pruh. To je jenom vyznačený pruh pro cyklistu, kam může motorista normálně vjet automobilem. To není něco, co je specificky pro cyklisty. To je vyznačeno proto, že když tam cyklista jede, tak má v danou chvíli přednost v tom svém pruhu. Ale normální motorista tam běžně může autem jet, když se tam cyklista nevyskytuje. To je první věc.

Druhá věc a to už je (nesrozumitelné) paní Ožanová ze zkušenosti z Ostravy a odjinud, nepovolí dopravní policie žádné značení pro cyklisty na komunikacích tam, kde by to neodpovídalo normám. Nemůže si svévolně žádná municipalita namalovat pruh jenom proto, že ho chce. Všechno podléhá zde poměrně složitému schvalování.

Ale pojďme od toho. Prostě je to opravdu gesto pro to, aby se každý cítil bezpečně. A jak jsem již říkal, počet cyklistů se zvyšuje v České republice.

