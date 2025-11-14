Dostál (Stačilo!): Není nic odpornějšího než pokrytectví Zdechovského

Není nic odpornějšího než pokrytectví Zdechovského. Chce nám nakecat, že prý jeho frakce EPP bojuje proti klimaagendě? Nesmysl a lež! Koukněte, jak hlasovali, i Nerudová, Kolář, Farský, Niedermayer. A taky celou tu Ursulinu Komisi, která za to může, zvolili a drží u moci! Zdechovského může volit leda někdo po mozkové smrti, kdo si nepamatuje ani půlrok nazpět a neumí číst, leda koukat na videa.
Byť s ním nesouhlasím, tak rozumím Luďku Niedermayerovi, který klimaagendě skutečně věří a taky podle toho hlasuje. Fair enough, má své argumenty a voliče, my máme zase ty naše, stojíme si za nimi, o tom je demokratická politika. Ale Zdechovský je prostě na blití.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV